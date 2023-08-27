الهواري: قرابة 72 % من الأردنيين لديهم تأمين صحي

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، إن نسبة المشمولين في التأمين الصحي (من قطاع عام وخاص وقوات مسلحة) وصلت إلى قرابة 72% من الأردنيين، موضحا أن الوزارة أضافت العام الماضي أكثر من 65 ألف أردني في تغطية التأمين.

اضافة اعلان



وأضاف الهواري أن الوزارة شملت مشتركي التأمين الصحي من الدرجة الثانية والثالثة ومنتفعيهم بمراجعة طوارئ المستشفيات الخاصة المتعاقد معها، موضحا أن الوزارة أتاحت الاشتراك بالتأمين الصحي مقابل رسوم بسيطة جدا.



وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التزام الأردن في الوصول إلى تغطية صحية شاملة بحلول العام 2030، موضحا أن تحقيق هذا الالتزام يتم بموجب خطوات مهمة تبدأ بمشروع يحدد حزما مختلفة لمنافع التأمين الصحي، وتحديد تسعيرة هذه الحزم.



ورجح الانتهاء من مشروع هذه الحزم نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن المشروع ينفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

المملكة