الهواري يدعو إلى تبني أنظمة صحية عالمية أكثر مرونة

الوكيل الاخباري - دعا وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إلى تبني سياسات أكثر انفتاحا في دول العالم، تقود إلى أنظمة صحية عالمية أكثر أمانا وأكثر مرونة.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الهواري في اجتماع وزراء الصحة الذي عقد اليوم الأحد في دبي ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28)، حيث تم ولأول مرة تخصيص يوم للصحة في هذا المؤتمر من أجل الربط بين الصحة والمناخ ومعرفة مدى تأثير التغيرات المناخية على القطاع الصحي في جميع أنحاء العالم ومن ضمنها الاردن.



وبين الهواري أنّ مواجهة آثار التغير المناخي التي من شأنها مستقبلاً أن تهدد النظام البيئي والصحي في العالم تتطلب تكاتف الجهود بين جميع القطاعات في أي دولة وزيادة الدعم المالي والفني للقطاع الصحي تحديداً وتحسين البنية التحتية له وزيادة التوعية والتدريب للكوادر الصحية لكيفية التعامل مع هذه الآثار وحصر المشاكل الصحية والأمراض المرتبطة بهذه التغيرات ورصدها.

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