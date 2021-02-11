الهواري يوضح لـ الوكيل السيناريو المناسب لدوام الجامعات

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - شدد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ، الدكتور فراس الهواري ، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ، خاصة في ظل الوضع الوبائي الراهن.
ولفت الهواري ، الخميس ، في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، على أهمية تشاركية المدارس مع بعضها ، حيث تعرض المدارس التي شهدت إصابات بكورونا فيها مع مدارس أخرى لم تسجّل إصابات ، لمعرفة مواضع الخلل ، الأمر الذي أدّى إلى ظهور إصابات، وبالتالي قيام المدارس المختلفة ، بإعادة النظر في البروتوكول الصحي المتّبع لديها ، لحماية الطلبة والكوادر العاملة فيها من الإصابة بالعدوى
وفي ردّ حول مقترحه بشأن "سيناريو دوام طلبة الجامعات"، أوضح أن القرار يُجدر أن يأخذ بالحسبان عدة أمور ، وهي أن طلبة الجامعة من مختلف المحافظات ، وفي حال ظهور إصابة بين صفوفهم ، فإن الإصابات قد تظهر فيهـا - المحافظات - ، ما يزيد من انتشار الفيروس.
" كما أن هنالك قسم منهم ، يتواجدون في سكنات خاصة ، ما يعني صعوبة حصر المخالطين ، كما أن تعرّض الطالب الجامعي لإصابة بكورونا، يختلف عن إصابة طالب المدرسة ، ما يتطلب اعتماد الآلية التي من شأنها التخفيف من انتشار الفيروس في المملكة" ، وفق الهواري .
وتمنّى الهواري من وزارة التعليم العالي ، أن تتخذ القرار المناسب ، خدمة للمصلحة العامة ، على ضوء المعطيات السابقة ، درءا لانتشار الوباء.
وتعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الإعلان عن آلية دوام طلبة الجامعات ، بعد البحث في هذا الشأن، اليوم الخميس .
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