الهيئة البحرية تحذر أصحاب المراكب من الرياح

الوكيل الإخباري

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- حذرت الهيئة البحرية الأردنية أصحاب المراكب والقوارب البحرية في خليج العقبة تفادي الخروج خلال فترة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها منطقة العقبة وخليج العقبة.وقالت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، إنه واستنادا لنشرة الأحوال الجوية المتوقعة والصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية التي تبين أن المنطقة تتعرض لحالة عدم استقرار جوي وتأثر خليج العقبة لرياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية قد تشكل خطرا على القوارب الصغيرة، داعية إلى توخي الحيطة والحذر وابلاغ برج المراقبة التابع للهيئة بأي حركة للقوارب من ابحار وعودة مع ضرورة الاستماع إلى النشرات الجوية والتحذيرية الصادرة عن البرج.كما دعت إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة.