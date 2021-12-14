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الثلاثاء، 14-12-2021 12:43 م

ارتفاع عدد البواخر القادمة إلى العقبة 18% في 2021

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الوكيل الإخباري - ارتفعت حركة البواخر القادمة إلى ميناء العقبة 18 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي.

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وقال أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح إن 1703 بواخر وصلت إلى العقبة منذ بداية العام الحالي، لتسجل ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي الذي سجل وصول 1449 باخرة.


واشار الى ان هذا الارتفاع يأتي بسبب الحركة النشطة لبواخر الجسر العربي التي بدأت تستعيد نشاطها بين العقبة ونويبع.


واضاف ان أعداد المسافرين عبر ميناء العقبة حتى نهاية تشرين الثاني الماضي وصل إلى 233 ألف مسافر مقارنة بـ 72 ألف مسافر العام الماضي.


وذكر ان عدد الوارد والصادر من الحاويات حتى تشرين الثاني الماضي يقدر بنحو 680 ألف حاوية مقابل 782 ألف حاوية العام الماضي، بانخفاض يصل إلى حوالي 10 بالمئة جراء استمرار ارتفاع أجور شحن الحاويات عالميا.


وبين ان ميناء العقبة سجل ايضا وصول 7ر13 مليون طن من البضائع العام الحالي، مقابل 1ر13 مليون طن العام الماضي بزيادة 5 بالمئة.


ووصل عدد السيارات الواردة والصادرة عبر ميناء العقبة منذ بداية العام إلى 101773 سيارة بانخفاض 2 بالمئة عن العام الماضي، متوقعا تحسن عملية استيراد وتصدير السيارات خلال كانون الأول الحالي.


وأكد الدلابيح، أن الأرقام الأخيرة تعد مؤشرا إيجابيا في ظل استمرار تأثر العالم بتداعيات جائحة فيروس كورونا.

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