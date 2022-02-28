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الإثنين، 28-02-2022 10:30 م

الهيئة المستقلة للانتخابات تعقد جلسة حوارية بالعقبة

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الوكيل الاخباري - أكد مفوض الهيئة المستقلة للانتخابات جهاد المومني، أهمية الانتخابات في تقديم مجالس خدمية للمجتمع المحلي مشيرا الى ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بالإجراءات الانتخابية وتقدير قيمة الصوت الانتخابي للإسهام في العملية الاصلاحية بشكل عام.

وبين المومني، خلال لقاء حواري مع مؤسسات المجتمع المدني في محافظة العقبة اليوم الاثنين، أهمية تقدير قيمة الصوت الانتخابي للإسهام في العملية الاصلاحية بشكل عام، لافتا الى أن الهيئة تعمل على تعزيز هذه القيمة لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات وترجمة القانون الى تعليمات تنفيذية واجراءات وتحقيق الافضل في هذه الانتخابات ليختار المواطن من يمثله في المجالس المحلية ليحظى بالخدمات الفضلى لمنطقته.

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