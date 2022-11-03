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الخميس، 03-11-2022 06:45 ص

الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين النهائية لغرف التجارة

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الوكيل الاخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب فجر الخميس، على موقعها الإلكتروني، وفي مقار الغرف التجارية، جداول الناخبين النهائية لانتخابات أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية 2022، وفقا لنظام الغرف التجارية رقم (45) لسنة 2009، وتعديلاته، والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

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وبينت الهيئة أنه تم نشر جداول الناخبين النهائية لـ (16) غرفة تجارية وهي: غرفة تجارة عمان، وغرفة تجارة إربد، وغرفة تجارة الزرقاء، وغرفة تجارة العقبة، وغرفة تجارة السلط، وغرفة تجارة جرش، وغرفة تجارة المفرق، وغرفة تجارة الكرك، وغرفة تجارة الطفيلة، وغرفة تجارة مأدبا، وغرفة تجارة معان، وغرفة تجارة المزار الجنوبي، وغرفة تجارة الشونة الجنوبية، وغرفة تجارة الرصيفة، وغرفة تجارة الرمثا، وغرفة تجارة عجلون.


وبينت الهيئة أنه بالإضافة إلى نشر جداول الناخبين النهائية لغرف التجارة، فقد تم أيضا نشر نماذج طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية وممثل القطاع التجاري، ونموذج طلب اعتراض على قرار لجنة الإشراف الخاص بطلبات الترشح، ونموذج طلب انسحاب مرشح.


وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم السبت الموافق 3/12/2022، في حال اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الهيئة العامة موعدا للاقتراع لانتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية 2022.
وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة فتؤجل عملية الاقتراع ليوم السبت الموافق 10/12/2022، ويكون النصاب قانوني بمن حضر.


 




 

 


 

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