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الأربعاء، 24-08-2022 04:18 م

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين توزع كراسي متحركة

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الوكيل الاخباري- وزعت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، عدداً من الكراسي المتحركة على مصابين عسكريين من ذوي الإعاقة الحركية، بالتعاون مع دار الكتاب المقدس.

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وحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، أشاد مدير عام الهيئة العميد المتقاعد موران ترك، بهذه المبادرة التي تحمل أبعاداً إنسانية تعكس مفاهيم التكافل الاجتماعي، ونهج الهيئة في تلمس أقصى درجات الرعاية والاهتمام بالمصابين العسكريين، مثمناً الدور الإنساني لدار الكتاب المقدس ورسائلها التطوعية.


وعبر الأمين العام لدار الكتاب المقدس منذر النعمات عن تقديره لجهود الهيئة في خدمة هذه النخبة المميزة من أبناء الوطن الذين أصيبوا بأوسمة في أجسادهم خدمةً للوطن وأداء الواجب، وحمل أمانة المسؤولية.


وعبر المستفيدون، من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم للهيئة لما تقدمه لهم من خدمات ورعاية وتأهيل وجهودها في التواصل معهم وتلمسها لاحتياجاتهم، كما عبروا عن شكرهم للقائمين على هذه المبادرة التي مكنتهم من الحصول على هذه الكراسي.

 




 

 


 

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