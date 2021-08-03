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الثلاثاء، 03-08-2021 01:21 م

الوطنية لمكافحة عمل الأطفال تعقد اجتماعها الأول

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الوكيل الاخباري- عقد الفريق الوطني لتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال برئاسة مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل الثلاثاء اجتماعه التشاوري الأول.اضافة اعلان


ويأتي اجتماع الفريق للبدء بتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الاطفال بدعم من تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة وبالاستناد الى أهداف مرجعية واضحة ووضع خطة عمل وطنية محددة بفترات زمنية واضحة.

والفريق الوطني لتحديث الاستراتيجية يضم في عضويته كل من: وزارات التنمية الاجتماعية، التربية والتعليم، الصحة، الشباب، العمل/ قسم تفتيش الحد من عمل الاطفال ومديرية السياسات والتخطيط الاستراتيجي، مديرية الامن العام/قسم شرطة الاحداث، المجلس الوطني لشؤون الاسرة، الصندوق الاردني الهاشمي/مركز الدعم الاجتماعي، غرفة تجارة الأردن، غرفة صناعة الأردن، منظمة الامم المتحدة للطفولة UNICEF، منظمة العمل الدولية ILO والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR.

 




 

 


 

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