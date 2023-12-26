إدارة الأزمات : هذا سبب انشاء مركز الايواء في الأزرق



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مدير وحدة الاستجابة الإعلامية بالمركز الوطني لإدارة الأزمات الناطق الرسمي الدكتور أحمد النعيمات، ان المأوى الذي جرى إنشاؤه بمنطقة الأزرق ، يعمل ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للحدّ من المخاطر والكوارث والاستعداد المستمر للتعامل مع الأزمات .



واكد النعيمات في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان بناء المأوى جاء بالتزامن مع التمارين التي نفذها المركز العام الحالي تمرين "درع الأردن" بالاشتراك مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، خلال شهر أيلول الماضي .



وبين النعيمات ان هذا المركز ممكن ان يتبعه انشاء مراكز اخرى في محافظات المملكة بهدف التعامل مع سيناريوهات مخاطر محتملة شاملة من أزمات وكوارث طبيعية ، خاصة الزلال والسيول .



واشار ان المتضريين من هذه الكوارث مثل الزلال والسيول بحاجة الى فترات اقامة طويلة في مراكز الايواء وبحاجة الى خدمات ، مشيرا أن المأوى يتضمن مرافق أساسية من وحدات سكنية ومراكز صحية ومدارس ودور عبادة وخدمات مساندة أخرى، وهو مهيأ بالكامل للتعامل مع أزمات أو كوارث طبيعية يخشى حدوثها .



وشدد النعيمات في حديثه لموقع الوكيل الاخباري ان هذه المراكز ستستخدم فقط في حالات الكوارث واستقبال المتضررين ، وجاءت بعد دروس تم تسليط الضوء عليها بعد كوارث وأزمات شهدتها المنطقة منها الزلازل المدمرة في تركيا والمغرب.

اضافة اعلان



وفي نهاية حديثه اكد الدكتور النعيمات ان ذلك يأتي ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للحدّ من المخاطر والكوارث والاستعداد المستمر للتعامل مع الأزمات من حيث الخطط والتجهيز وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر.