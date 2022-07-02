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السبت، 02-07-2022 04:26 م

الوطني لشؤون الأسرة يجري تجربة للمحاكمة والتحقيق عن بعد

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الوكيل الإخباري - أجرى المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اليوم السبت، تجربة للمحاكمة والتحقيق عن بُعد من خلال استخدام تقنية الربط التلفزيوني المغلق داخل محكمة الجنايات الكبرى ودائرة الادعاء العام وإدارة حماية الأسرة والأحداث، بهدف تحقيق الخصوصية والسرية ولتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

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وجاء تطبيق هذه التجربة إثر انتهاء المجلس، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من إعداد دليل تدريبي حول استخدام التقنية الحديثة في إجراءات المحاكمة والملاحقة؛ لسماع إفادة الشهود والأطفال ضحايا العنف.

وقال المجلس الوطني لشؤون الأسرة، في بيان صحفي، إنه قام بتوفير الدعم اللوجستي من حيث توفير التمويل اللازم لتزويد إدارة حماية الأسرة والأحداث، والمحاكم بالمعدات المطلوبة في خطوة أولى و كمرحلة تجريبية، بالإضافة إلى تطوير أدلة استخدام هذه التقنية، وبالشراكة مع المجلس القضائي ووزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة والأحداث والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، باعتبارها أدوات تدريبية تُمكن المستخدمين من التعرف على آلية التطبيق من أجل بلورة وتحقيق الفكرة.








 




 

 


 

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