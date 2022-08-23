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الثلاثاء، 23-08-2022 01:54 م

الارشاد الزراعي يوزع مصائد ومبيدات لمكافحة الدبور الأحمر

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الوكيل الإخباري - وزع قطاع الإرشاد الزراعي، اليوم الثلاثاء، مصائد ومبيدات لمكافحة الدبور الأحمر الذي يؤثر سلبا على نحل العسل ومنتجاته وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

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وقالت رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في المشرق العربي المهندسة فداء الروابدة إن هذه المبادرة التي تهدف إلى تحسين وتطوير إنتاجية العسل في الأردن، تعتبر واحدة من عدة مبادرات قامت بها المنظمة العربية بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة في سياق دعم القطاع الزراعي الأردني.


ووزعت خلال المبادرة 250 مصيدة دبور و200 عبوة مبيد لمكافحة هذه الآفة في مختلف المناطق.

 




 

 


 

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