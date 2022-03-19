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الوكالة الألمانية تنفذ ورشة تعريفية بالتعاون مع مياه اليرموك

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السبت، 19-03-2022 09:12 م

الوكالة الألمانية تنفذ ورشة تعريفية بالتعاون مع مياه اليرموك

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الوكيل الاخباري - نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الفني (جي آي زد) ورشة عمل للتعريف بمشاريع الوكالة التي تنفذها مع مياه اليرموك في إقليم الشمال بالتشارك مع كوادر شركة مياه اليرموك.

وهدفت الورشة التي تستمر يومين وحضرها أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة، ونائب السفير الألماني نيكولاس فون كالم، إلى التعريف بمشاريع الوكالة الألمانية التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق خدمة شركة مياه اليرموك على صعيد تحسين الأداء لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومشروع اللجان الحوارية وإدارة أنظمة الطاقة وإدارة خدمات الزبائن والفاقد المائي الفني وأنظمة الحوافز.

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