الثلاثاء 14-12-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع حجم تجارة الترانزيت بين الأردن وسوريا إلى 900%

هيئة النقل: ندرس زيادة العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات وتخفيض الرسوم والضريبة

ابوعاقولة : تعليق قرار فرض الرسوم الإضافية على البواخر بسبب التأخير

هل يستبدل التمور والحليب باللبن والجميد؟ عمر كمال يصل إلى الأردن - فيديو

اجتماع نيابي لبحث تمديد أوامر الدفاع الخاصة بالعمال الأسبوع المقبل

ارتفاع عدد البواخر القادمة إلى العقبة 18% في 2021

السويد تحظر دخول القادمين من الأردن

الشمالي: المنتجات الأردنية تصل إلى أكبر وأهم الأسواق العالمية

الملكة رانيا: معايدتنا تجتمع في نسيج ليحيك ثوباً أردنياً من الوحدة والتعايش والمحبة

الوكيل يكشف: الائتلافات الخمس المسؤولة عن الناقل الوطني أجنبية

الثلاثاء، 14-12-2021 11:31 ص

الوكيل يكشف: الائتلافات الخمس المسؤولة عن الناقل الوطني أجنبية

SNMt69KVlco8zhmkBYgrW9sSz2AnLwlUhUNcbAXT


الوكيل الإخباري - كشف موقع "الوكيل الإخباري" أن الائتلافات الخمس التي تم تأهيلها سابقاً لتقديم عروضها المالية والفنية بشأن مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه كلها شركات أجنبية غير أردنية.

اضافة اعلان


وتتبع "الوكيل الإخباري" معلومات الشركات الخمسة ومواقعها الإلكترونية وتأسيسها، وتبيّن أن من بينها شركات عربية وأخرى أوروبية.


واتضح من خلال التتبع، أن بيانات الشركة المدرجة واضحة وحقيقية، وأن لها تاريخ مسبق بالعمل في مجال المياه والطاقة وذات خبرة وتتمتع بالملاءة المالية.


وزارة المياه والري، أكدت أنه سيتم احالة وثائق المشروع لهذه الائتلافات.


وبينت الوزارة لـ " الوكيل الاخباري" أنه بعد احالة الوثائق والانتهاء من الإجراءات الفنية، من المقرر أن يبدأ التنفيذ بالمشروع مع نهاية 2022. 


وتاليا اسماء الائتلافات التي تأهلت للمشروع. 


1. International Company for Water and Power Projects (“ACWA Power”) 
2. Consortium of Huta Marine Works Ltd, Ajlan and Bros, and Almar Water Solutions 
3.  Marubeni Corporation (“Marubeni”) 
4.  Meridiam-Vinci-Orascom 
5. Naqel Water Solutions (Suez -CCC) 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

هيئة النقل: ندرس زيادة العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات وتخفيض الرسوم والضريبة

x7rWGG1WkSDLGcXkv85D07adm6kfpObeIVF16IRg

ابوعاقولة : تعليق قرار فرض الرسوم الإضافية على البواخر بسبب التأخير

Screenshot_2

هل يستبدل التمور والحليب باللبن والجميد؟ عمر كمال يصل إلى الأردن - فيديو

D8A8D8A7D8AED8B1D8A920D8ADD8A7D988D98AD8A7D8AA20D8AAD981D8B1D8BA

ارتفاع عدد البواخر القادمة إلى العقبة 18% في 2021

سويد

السويد تحظر دخول القادمين من الأردن

image - 2021-12-14T121044.599

مجلس أمناء الوطني لشؤون الأسرة يعقد اجتماعه السنوي

أخبار متعلقة
بببببببببببببببببببببب

انهاء الوثائق الفنية لمشروع الناقل الوطني وبدء التزويد في 2027

e4de8e84-15cf-4123-b5d7-422f76d55b2a

العبدالات ينفي والزبن يؤكد والبلبيسي غائب.. أين الطفل أحمد بعد تلقيه لقاح كورونا؟

0L5A2429

الوكيل ينشر النص الكامل لمشروع قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية

اطلاق-نار-من-سيارة-مرسيدس

لإلصاق التهمة بشخص آخر .. الأمن يضبط شخص زور لوحة المركبة التي ظهرت بفيديو إطلاق النار

118946

الصفدي: لا يجوز أن يصبح اللاجئون الضحية المنسية للمأساة في سوريا

11ipj-12

مصادر: الإدعاء العام سيصدر لائحة اتهام في قضية الطفلة لين