الوكيل يكشف: الائتلافات الخمس المسؤولة عن الناقل الوطني أجنبية

الوكيل الإخباري - كشف موقع "الوكيل الإخباري" أن الائتلافات الخمس التي تم تأهيلها سابقاً لتقديم عروضها المالية والفنية بشأن مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه كلها شركات أجنبية غير أردنية.
وتتبع "الوكيل الإخباري" معلومات الشركات الخمسة ومواقعها الإلكترونية وتأسيسها، وتبيّن أن من بينها شركات عربية وأخرى أوروبية.
واتضح من خلال التتبع، أن بيانات الشركة المدرجة واضحة وحقيقية، وأن لها تاريخ مسبق بالعمل في مجال المياه والطاقة وذات خبرة وتتمتع بالملاءة المالية.
وزارة المياه والري، أكدت أنه سيتم احالة وثائق المشروع لهذه الائتلافات.
وبينت الوزارة لـ " الوكيل الاخباري" أنه بعد احالة الوثائق والانتهاء من الإجراءات الفنية، من المقرر أن يبدأ التنفيذ بالمشروع مع نهاية 2022.
وتاليا اسماء الائتلافات التي تأهلت للمشروع.
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1. International Company for Water and Power Projects (“ACWA Power”)
2. Consortium of Huta Marine Works Ltd, Ajlan and Bros, and Almar Water Solutions
3. Marubeni Corporation (“Marubeni”)
4. Meridiam-Vinci-Orascom
5. Naqel Water Solutions (Suez -CCC)
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