الوكيل ينشر أسماء الدفعة الأولى من تعيينات المعلمات

الوكيل الإخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين أسماء 671 معلمة من المرشحات للتعيين بمختلف التخصصات للعام الدراسي 2022/2023.

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وبينت الوزارة ان المرشحات للتعيين هن من أصل 4000 معلما ومعلمة للتعيين في العام الدراسي الجديد.



وتاليا الاسماء:



لواء قصبه عمان/محافظة العاصمة

اسراء عدنان ناجي العبد

اسماء حامد سعيد درويش

الاء احمد مصطفى زبن

الاء محمد ناصر علي زهران

الاء محمود خالد ثامر

امال محمود علي حشكي

اميره صالح عمر صالح

اميره محمد عبد الحميد الرعود

ايمان عمر يوسف محمد

براءة فارس ابراهيم ابو رشيده

بيان نظمي عبد المعطي قنديل

جمانه يوسف محمد مخلوف

حنان احمد سليم الذيب

حنان يوسف شحاده المخامره

حنين ابراهيم محمد شحاده

خوله طلب علي ابو العلا

دعاء محمد عبد الفتاح النجار

ربا محمد حمدى عبد القادر طبازه

ربيعه عبد الرزاق محمد خير البوز

رنا عمران عمر الجولاني

رهام خالد فرج ابو الزينات

سلمى جهاد محمود المومني

سهير فوزى رشيد الكنجي

فاتن عبده هزاع الكامل

معزوزه حسين محمد خطاب

منى خالد عباس اسعد

نانسي خضر محمد ابو العدس

نداء تيسير حامد عدوان

نفين عبد السلام مصطفى النادي

نور فرج شاكر امين

نور فوزى احمد ريان



لواء الجامعة/محافظه العاصمة

ايمان يوسف سليمان الغريب

دعاء ابراهيم محمد ذنيبات

رانيه زهير احمد الخطيب

سهام محمد ابراهيم وشاح

عبير جهاد محمد حسونه

فاطمه كايد عبد المنعم روميه

هديل جمال عبد الفتاح الاطرش

هديل عبد الله عبد اللطيف الشوابكه

وئام موسى محمود ابو نجم

لواء وادي السير/محافظه العاصمه

اسراء حجازى محمد ابو رميله

اماني عبد الله محمد العبسي

ايمان علي محمد يعقوب

بدور خيرى سعيد ابو صفا

رقيه زياد سليم البجق

سرى احمد صادق احمد

صفاء اسماعيل جابر عبد الغني

صفاء هاني محمد الصمادى

عبير نعمان خليل ابوعلي

فاديا مخائيل خليل الحوراني

كوثر ابراهيم احمد ابو صبيح



لواء ناعور/محافظة العاصمة

اروى عبد المجيد عبد الكريم المشاعله

الاء محمد خالد مساعده

اماني يوسف طالب البكار

تسنيم علي فالح المرعي

خديجه شاهر عبد الرحمن الساري

ربيحه شبيب سالم القعايده

روز تحسين حسني عواد

شروق حسين علي الدروبي

شرين محمد عفنان المطارنه

لبنى محمد احمد ملص

نانسي موسى عبد الكريم البرارى

نهى شاهر بخيت العريمي

هيا ادريس محمد ابو غوش



لواء القويسمة/محافظة العاصمة

اسماء كامل صبرى الدباس

الاء محمد محمود ياسين

اماني سفيان محمود ابو شيخه

امل احمد يوسف الجابري

امل شفيق احمد ربابعه

اميره حامد عبد الوهاب الجريري الحصان

انسام احمد محمود شحاده

ايات منصور عبد ربه ابو العسل

ايات نزار عارف الاحمد

ايمان عبد الله احمد سعد

ايمان علي محمد ابو سخن

بدور احمد محمود العزه

براء سعيد مصطفى عيد

تسنيم خليل محمود العوضات

تغريد عبد الهادى صالح العراقبه

حليمه سلامه محمد العدوان

دعاء سعد قاسم الفواعير

رحمه سليمان سلمان ابو الشيخ

رشا حامد حسن فتحي الشناوى

روان خالد محمد المريدات

روان خليل عيسى الزق

روان سمير محمود سويلم

ريما حسيب محمد القاضي

سماح غازى حسين ابوسمور

سناء خالد عبد الله الحويان

سناء رضوان فارس عطا

سوسن خضر خليل سليم

سوسن سليمان حمدان الرقب

فاتنه عمر محمد زعرور

فداء احمد نعيم ابو حشيش

فداء مصطفى شحده الرقوب

لمى عبد الهادى عبد الرحمن الشوابكه

مجد محمد موسى البنا

منال كريم عبد الله الباير

ميساء سليمان منصور الصانع

ميسون اسماعيل عارف السيناوى

نريمان نادر ابراهيم عبد الجليل

نسرين عبد الكريم محمد العمايره

نسرين مروان طه المحروق

نوال جميل شحاده الاسمر

هبه موسى حسن التلولي

هديل مازن خميس الصباغ

هناء يوسف عبد المهدى البستنجي

هيام عبد الكريم عبد النجداوي

ولاء زيدان محمود حسنين

ياسمين فيصل كامل طباخه



لواء سحاب/محافظه العاصمه

اخلاص بكر سالم الخوالده

اسراء يحيى عبد الكريم الدبايبه

اسماء محمد حسن بربخ

ايات فرج محمد حماد

رانيا محمد سلام ابو حميد

ربى محمد عبد الرحمن الغروز

سائده هزاع عبد الله البرماوي

فاتن عبد السلام محمد الصغير

فاطمه احمد سعيد الدبوبي

منال محمد عطيه الدريدى

مي محمود عويد المحارمه

هيا عبد الفتاح جابر نشوان



لواء ماركا/محافظه العاصمه

اريج ابراهيم عيسى الخلف

اريج عيد موسى ابو نويره

ازدهار يوسف محمد حماد

اسراء مصطفى سليم الجعفرى

اسماء علي موسى الذرعان

الاء مرزوق محمد الطنبور

الاء يوسف محمد عرمان

امل سليم سالم السمهورى

امل محمد حرب محمود النبابته

اهيله احمد فلاح الربابعه

ايه فواز احمد الاطرش

تهاني عزمي محمود خشان القواسمه

حنين احمد ابراهيم مصطفى

رلا سعيد فريد صالح

سجود محمد عثمان سعاده

سمر محمد رفيفان الخريشه

سميحه احمد محمد ابو عياش

صفاء عبد العزيز احمد اليتيم

صفاء محمد رضوان اللوزي

صفاء نبيل نمر النجار

غاده ابراهيم محمود ابو سته

غدير عقله حسن العفيف

غنى خالد احمد الفار

فتحيه عبد الفتاح حسن حماد

لينا فوزي محمد طاهر ديب

لينا محمد نمر ياغي

مريم محمد حسين عبد السلام

مزين رياض احمد ابازيد

منار خالد تركي خطاطبه

منار ربحي امين عطيه

ميناس محمود محمد صالح

نهى نياز رضوان الشيخ خليل

نور احمد محمد غانم

هبه يوسف محمد جعاره

هدايه غالب كمال ابو دلال

هناء هارون عبدالعزيز الشريده

هيا احمد حسن الشايب

وفاء محمد خليل عبد الرحمن طلبه

وفاء وليد سليمان الحمد



لواء الموقر

اسلام محمد علي الصيادي

ايناس عمر علي الجهني

تغريد فالح عايد الجبور

تغريد محمد خالد الحماد بني صخر

تمارا ياسر صالح الجرابعه

دينا عايد خلف الصهيبه

رهام احمد موسى ابو عويضه

صفاء عوض عقله الدهام

طفله صالح عطا الله الجبور

غاده خالد احمد صلاح

مجد عبد الموجود سالم المحارب

نسرين عوده سالم السرهيد

الجيزه

احلام عمر احمد الفريجات

اسلام عبد المعطي محمد الهبيدى

اماني سلمان فرحان عوده

اماني ناعور فالح ابو جنيب الفايز

ايات محمد محمود العسود

بيان خالد فهد الشوابكه

تهاني صالح سالم السالم

علا احمد علي الطيب

لينا نايل ذيب الخريشا

مريم علي محمد ابو سخن

مها احمد عطا الله الزعوق

مها عايد ظاهر الشامان

هبه حامد فالح السكر



مادبا

ابتسام حسين عبد ربه ابو سخن

اروى مصطفى محمد ابو عزيزه

اسماء علي احمد ناصر

الاء عليان سليمان ابو قدوره

اماني خلف عبد الرحمن القعيسي

ايناس عبد الحميد فتوح الشرباتي

دعاء عمر محمد ابو ناب

سناء زهير عمر الواوى

سناء محمد امين الشوابكه

عائشه محمد سليم المعاعيه

عبير صلاح الدين محمد عسكرى

عبير فرحان سلامه الشوابكه

ليلى محمد ذيب عبد السميع سلطان

مروه ماجد كامل شاهين

مي سليمان مفلح المعايعه

ذيبان

ريما عبد الكريم نايف الفقهاء

سحر ضامن سلمي الحيصه

سماهر احمد فلاح السرارحه

سميه احمد فلاح السرارحه

عبير عيسى عبد الكريم الفقهاء

كوثر محمود عسكر القعايده

منور محمد خلف الفقهاء

ناريمان عواد عبد النبي الشخانبه

وسام يونس حسين القيسي



الزرقاء الاولى/لواء قصبه الزرقاء

اريج خالد عبده حطيني

اسماء خليل محمد خليل

اسماء عوده خميس ابو عوض

اسماء موسى سعيد عديلي

اسيا خالد نمر ابوهلال

اماني حسن ذيب جاسر

اماني رشيد اسماعيل العاصي

امل شعبان ابراهيم غيظان

اناس غازى فايق بلال

انصاف عطا سلامه عضيبات

ايناس غازي محمد ابو ليلى

بيان جمال حسن بني سلامه

خلود علي اسعد ابو علي

رهام بلال هاشم جبر

ساجده عبد اللطيف محمد مسعود

سما صلاح الدين انور الدقاق

سماح عبد الستار طالب الخطيب

سميره عبد الحافظ عايد الزواهره

سميه يوسف يوسف دار موسى

سناء حمدان لافي لافي

صفاء غالب سالم الحبانين

ضحا رفقي محمود الناصر

عائشه عبد الله محمود ابو صعيليك

علا حسام عبد الله جابر

علياء عطيه محمود ابو صعيليك

علياء مصطفى عوض الخوالده

فاتن عبد اللطيف حسين مصطفى

فاطمه ابراهيم عبد القادر العودي

لبنى عبد الفتاح مصلح مصطفى

لميس هشام تميم سلهب

ليان خلدون محمد سمور

مرام فايق محمد عامر

منار محمد حمد الخوالده

منال محمد امين عامر

منى عمر عبد القادر مبسوط

نداء حكام شريف برغوث

هبه صالح حسين البنا

هيام محمد درويش الدرباشي

وفاء ابراهيم فزاع زواهره



الزرقاء الثانية/لواء قصبه الزرقاء

انعام ابراهيم سليمان الراجودي

سناء صالح سالم ابو غره

عاليه محمد عيسى حسين

فاطمه سليم سلمان عويمر



الزرقاء الثانية/لواء الهاشميه

اسراء عدنان احمد جمال

اسراء محمود فتحي الحطاب

نجاه شحده فرج الخلايله

نسرين عياض عيسى السلجي

هبه عبد الرحيم يوسف يعقوب

يسرى محمد عوده القلاب



الزرقاء الثانية/باديه وسطى

اسراء عبد الله عيد الدهيثم

ايناس محمود حسن حسن

جمانه محمد عواد محارب

سماح عيد نصار العمراني

سهى عيد علي الشريده

شاهه جدعي عياده الطلاق

فاتن عبدالله حمود محارب

منيره خالد خباص القطعان



الرصيفة

آمال محمد سلامه سلامه

اروى نهاد حسين نشوان

الاء علي محمد البكيرات

الاء محفوظ فهمي احمد

اميمه بكر محمود عرام

انعام يوسف صالح زيتون

ايات محمد حسين الصوفي

بهجه جميل عبد الرحمن حسين

تغريد عبد الله سليمان الخلايله

تقوى بركات حسين القور

حمده خميس احمد محمد

ختام حسني احمد بشارات

ختام صقر عاصي الظمره

خديجه عبد القادر محمود سماره

رجاء مصباح مصطفى احلاسه

رشا امين عبد الحليم حسن

رشا عصاب احمد الخطيب

ريما خليل عبد القادر حرب

سماح علي صالح الفقيه

سهام حسين حسن ابو عواد

شاديه بشير راجح ابراهيم

شذى عارف احمد ربايعه

صفاء محمد عبد الهادى احمد

ضحى جميل نمر الاحمد

غاده كمال كامل ابوغالي

غدير عبد الله رشيد العالم

لميا حسن مصطفى محمود

منال اسماعيل محمود ابراهيم

ميس عيسى خليل حمدان

نسيبه سليمان محمود العدم



السلط/لواء قصبه السلط

اميمه سليمان علي الخوالده

اوراد محمود عثمان طه

ايمان عبد الحافظ فلاح النعيمات

بثينه عقاب عبد ابوشقراء

بنان سلامه يوسف الخرابشه

تغريد محمد حسن ابو طير

حياه شاهر مفلح الرحامنه

رقيه جميل احمد دويكات

صفاء سالم عبد الحيارى

عايده محمود هاشم فرج

مها محمود عبد الله الخرابشه

نسيم علي عبد الحافظ الحياري

هبا نايف عبد الفواعير

وفاء احمد موسى التبنه



السلط/لواء ماحص والفحيص

سناء علي سليم ابو عذيه



الشونة الجنوبية

ايه جمال محمود الفرارجه

رهام عبد المجيد محمد عبد القادر

زين ناصر عبدالمهدي النمر

سمر احمد يوسف العشيبات

شروق شريف عيسى مشايخ

شيماء خالد عبد الخالق العتله

عائشه يوسف علي العدوان

فاطمه مرعي سليمان ابو ركبه

فلسطين اسماعيل رفاعي الجبارات

كفاح غازى موسى البريقي

مجدولين منصور حسن البشيش

منيره ابراهيم سليم الشرمان

نانسي ابراهيم ذيب عثمان

وفاء يوسف سالم العرجان



ديرعلا

براءه عمر يعقوب الفقها

حنان سلمان سليمان المناصير

رجاء محمد سعيد النعيمات

زين خلف سليمان الغنانيم

سناء منصور حامد ابو حسين

فاطمه احمد سليمان العمارات

فاطمه صالح عبد الرحمن الغنانيم

لبنى راتب معرف سلمان

ميس محمد مصطفى السعد



عين الباشا

اسماء عثمان محمود محمد

اسماء موسى علي البريدي

الاء حسين موسى ابو ورده

تالا هاني محمود سعسع

ربا احمد محمد الشوبكي

رسميه سامي خليل الكردي

روان عبد الغني ذيب الاخرس

سهى فائز رمضان الحاج علي

سوزان موسى خليف القطيفان

فاطمه كمال حسن مصلح

ميساء عزت يوسف ابو ورده

ميسر خليفه شاكر الصيفه



لواء قصبه اربد/محافظه اربد

اسماء قاسم محمد مناصره

امنه شاهر فهد الحامد

ايمان ماجد احمد ابو حشيش

ايمان مصطفى حسين ابو عطا

تهاني محمد اسماعيل منيزل

خديجه علي محمد الصادق

خلود محمود علي الصبح

خلود وليد محمد عبابنه

رجاء عبد الكريم فالح قاسم

سحر ذيب محمد خطاطبه

سميه احمد توفيق بني عيسى

سندس عز الدين يوسف ابو الهيجاء

سهنجين احمد علي طبيشات

عبير وفيق عارف عبد ربه

عفاف انور يوسف قيسي

علا يحيى صالح الجمل

فاديا محمود علي عبد الرحمن

فاديه حسين صالح ابو الرب

فاطمه قاسم فلاح جرادات

ميساء مرشد اديب ابو الرب

نجاح محمد سالم ابو هزاع

نفين ابراهيم يوسف ابو حردان

ولاء تيسير مصطفى حميدات



لواء بني عبيد/محافظه اربد

دارين فضل علي طلافحه

سهى حسني احمد زيتاوي

ميساء عبد المهدى حمد نصيرات



لواء المزار الشمالي/محافه اربد

ازدهار ناصر ماجد طلافحه

عفاف عبد المهدى رضا الجراح



لواءي الطيبة والوسطية/محافه اربد/الطيبة

تمارا حمدان عليان العلاونه

تهاني سليمان عارف خضر

معالي راشد العلي المحمد

ثروت محمد فضل ابو شنيق

مها محمد فهد شياب

هند رسمي علي عياصره



لواء الكورة

رايه كايد احمد بني مفرج

رشا محمد قاسم الجزار

زينب حمدان ضيف الله الفاضل

سماح رسمي محمد الاسطه

نور خليل يوسف دواغره

امل ابراهيم محمود كساب

دينا حابس محمد بني عيسى

رويده ابراهيم احمد بني مفرج

زينب ماجد حماد الدعوم

عائشه زكي احمد خطاطبه



بني كنانه

اسماء محمد علي بواعنه

ايات عبود يوسف المومني

خوله خليف سلامه النواصره

ربى محمد حسين جوارنه

روان محمد قسيم عبيدات

شروق ابراهيم توفيق حجازى

شرين محمود سليمان عبيدات

غفران محمود محمود ابو السيالات

ليلى محمود فالح الزعبي

لينا انور محمود الزعبي

هدايه جبران عبد القادر الرومي

سناء موسى حمدان اليونس

هاجر احمد امين عبابنه

ايمان علي حسين عبيدات

خلود سليمان داهود عبابنه

نوره محمود بركات عبيدات



لواء الاغوار الشمالية

الاء صلاح محمود الشتيوى

ضحى حاتم محمد الغزاوي

غيداء احمد محمد الحمد

منتهى احمد ضيف الله المطاوع

هديل بهجت نواف البشتاوي

ولاء محمد تيسير النواصره

منيره احمد عبد الرحمن زياده

احلام سامي احمد ابو سراجه

الاء صالح ابراهيم ابو صهيون

اماني عبد الكريم سالم المصاليخ

اخلاص عطيه محمود الدراغمه

اريج رياض احمد الفقير

انشراح صالح محمد بدندي

ايمان محمد ابراهيم العزام

تغريد هاشم سالم ابو دحيله

حنان عوض مثقال الزبيدي

هبه ابراهيم احمد شهاب



الرمثا

بنان رضوان ياسين ابو ربيع

شيرين اموفق صالح العياد

عبير احمد ابراهيم الزعبي

ميسم برهان احمد خربط

بسمه طلال عبد الله الجيزاوي

زين محمود علي الحموري

سونيا علي مفلح عبيدات



جرش

امال علي جميل الوضحا القرعان

ايمان عبدالمجيد حامد زريقات

ايمان محمد علي جعار

بسمه ضيف الله رشاد العتوم

تغريد احمد يعقوب عتوم

زينه موسى محمد محمد

كريمه مفلح عقله المفلح

نجاح عبدالله محمد بني طه

هناء فايق رشيد صلاح

فاطمه محمد عبد المحسن الزعبي

نهيل احمد محمود العتوم

خوله محمد موسى مريزيق

نسيبه محمد سلامه الخوالده

صفاء حيدر محمد ابو سته

نسرين فوزى محمد فرج الله

اماني مصطفى محمد ابو ديه

انعام اصبيح معاون سلامه

انوار عبد الرحمن محمد فريحات

منال عبد الكريم سليم بني عبده

هناء عبد الرحيم محمد العويصي



عجلون/لواء قصبه عجلون

اسلام طلال حسين الردايده

الاء سمير علي المومني

رحاب عبد الرحيم احمد بني عطا

رنا محمود محمد البطوش

هيا محمود سالم الدخل الله

امنه حسن يوسف عوض

رانيا هاني مفلح المومني

رنا احمد صالح الغدران

ملاك سامي حسن ابو صيني

ميساء مفيد محمد شهوان



عجلون/لواء كفرنجه

فاطمه رسمي عبد الرحمن الشويات



المفرق

امل محمد مفلح الخزاعله

ايناس فارس نجيب كايد

تغريد عيد نهار العوده الله

زينب احمد حمدان المشاقبه

نسرين علي محمد الكايد

امال عبد الله سليمان المشاقبه

ايمان ارشيد صالح الحراحشه

ايمان حسن راشد العموش

الهام سالم هليل مبارك

امل محمد سالم العلي

ايمان علي فلاح الزيود

خلود تيسير محمود محاسنه

سوسن عبد الله عبيد الله العناسوه

صفاء عايد صبح الجرايده

العنود عوده احمد المشاقبه

امل علي محمد الزيود

تمام خالد نزال حراحشه

فاطمه علي محمد الموسى

هيا علي محمد العموش

وجدان محمد تاج الدين بزول السقال



الباديه الشمالية الشرقية

ابتهال خالد بخيت الحسان

سلوى محمد عوض المساعيد

شريفه عويد محمد الحطاب

كوثر راضي سلامه المساعيد

ليلى عطا الله خالد المهباش

منى خلف نهار العظامات

ميسر نهير عيد السرديه

نايفه حسين غياض المساعيد

ازهار جهاد مطلق العظامات

اسلام علي حسين طعيميس

انوار فلاح مزيد المساعيد

انوار محمد عرقوب العظامات

حلا احمد قسيم الشرفات

حنين ابراهيم عليان الشبار

رزان محمد سلامه الشرفات

رشا عبد الله علي عمايره

رغد فهاد عبد الله القروم

نسرين سلامه عواد المساعيد

هديل محمود مفلح الطعجان

وفاء توفيق صياح العظامات

ولاء علي رفاعي البقوم

حمده رجا مزعل المزاوده

هناء فلاح حمد العظامات

ايمان رافع مطر الشرفات

خلده سالم عواد القميزي

ناديه عبيدان مهمل الجمعان

اميره هربان اسمر السرديه

حياه لافي جليل المساعيد

خديجه فهد دهيمش السحيم

خلود قاسم محمد المساعيد

علا علي احمد الجراروه

مشاعل عوده مسلم المساعيد

نور حامد حرب الخطيب



الباديه الشمالية الشرقية/رويشد

وداد محمد طراد الرويلي

مدائن عصلان شريتح الغياث

الهيده رحيل قاسم الخالدي

نجود علي عايد الرويلي

وسيله رسلان احمد سموري



لواء الباديه الشمالية الغربية

اسماء فلاح هاشم الجمعان

تغريد حمد احمد السيوف

خديجه فرحان محمد الشرعه

سحر صالح علي السرحان

نور حسين سالم النهود

ساجده محمد سعد السعيدين

فداء قاسم محمد الضامن

منال عواد مضحي ابو الهيال

هدى اسماعيل ابراهيم الحاج محمد

هند احمد يونس الرواجبه

رشا احمد علي الحوراني

تهاني عوده عواد بني خالد

اشراق ياسر سالم السرحان

كوثر محمد فنطول السرحان

مريم محمد سليمان الطوافشه

نعمه عشوي ضبان النوافله

نعمه عواد خليف بني خالد

هيام عيد خليفه بني خالد



الكرك/لواء قصبه الكرك

احلام حسن محمد الطراونه

تغريد ابراهيم بركات الضمور

لينا محمد سليمان القطاونه



منطقه الكرك/لواء القطرانة

مريم عيد علي المزايده

شروق موفق ضيف الله الحجايا



القصر/لواء القصر

سهير سليمان عبد الرحمن حتامله

وعد عبد المهدى سالم العرينات العمرو

عباده محمد محمود الفرارجه



القصر/لواء فقوع

اماني يونس عطوان العميريين

ذكرى سالم ابراهيم الصعوب

روزين خلف عطوان المحاسنه المواضيه



لواء المزار الجنوبي

الاء يوسف احمد الصرايره

امال فهد زامل العقيلي

رائده عبدالسلام عوده الله النجيدين

منتهى سليمان ارشود الجعافره



الاغوار الجنوبية

اسيل فتحي دخل الله الضلاعين

الاء عمر جميل الجعارات

ثراء مفلح فلاح العشيبات

رماح حرب حسين الهويمل

روان عبد المجيد احمد المصرى

سناء شهاب دخيل الشعار

منار سمير محمد النواصره

هديل عصام مقبل الدعيسات

وئام عاطف مطاوع الشمالات

اسراء احمد سالم النوايشه

دانيا عبد الحكيم عبد الوهاب غنمي

امال سليمان بصيبص الهويمل

ثنوى مصلح سلمان المراميه العزازمه

حنان محمد سليمان العشوش

عنود محمود عبد اللطيف الهويمل

اسماء سلمان مسلم الهويمل

صفاء عبد الحافظ صالح العشوش

فاطمه ابراهيم عياده السواخنه العزازمه

فضيه عياده سليمان ابو غره



الاغوار الجنوبية/لواء باديه الاغوار الجنوبية

منار خميس سلامه السعيدين



الطفيلة/لواء قصبه الطفيلة

نبيله جمال سلامه الشرايده



منطقه الطفيله/لواء الحسا

جملا حسن عوده العيدى

منى سلامة خلف السميحيين

ميس محمد عبد الكريم الشمايله

وجدان عقله مسند الهوامله

منار زعل قريفان الصواويه الحجايا

شومه عطا الله تارك الذيابات



بصيرا

خلود سليمان غانم السلايمه

اسلام احمد عبد ربه الزيدانين

امل محمود اضويحي النعانعه

ايمان محمود تيم الزيدانين

خلود حسين سالم المسيعدين

رنال جبريل مطلق الزيدانين

زكيه ياسين عوده الله الزيدانين

صفاء عبد الرحمن سلامه الرفوع

عجايب اسفوق اشتيان الرفوع

فايزه محمد طالب المسيعدين

مريم احمد عطيه المسيعدين السعودي



معان

داليا ضامن فهد العوامره

رولا تيسير احمد المعاني

ميسون رافع يحيى كريشان

اسماء خليل عبد السلام الشرايده

زين حميد بريغيث كريشان

ماجده محمد مطلق ابو درويش

نسرين زهير سلامه الشحاحده

نوال عبد الفتاح محمد عوجان



الباديه الجنوبية/قصبه معان

اسيا مليح علي النعيمات

سلطيه عبد الله هويمل النواصره

اسلام زيد عطا الله الركيبات

اسيه مطيع ساري العمامره

انوار حسن نجم النعيمات

ساره هارون محمد النعيمات

منى عطا الله محمد العمارين

بسمه سويلم عيد الركيبات

شروق محمد عبد الله النعيمات

فائده احمد عوض النعيمات

فداء علي سند النعيمات

هبه الله عواد سالم ابو تايه



منطقه الباديه الجنوبية/لواء الحسينيه

مرام محمد عبد الله السميحيين

سلمى عبد الله قاسم السميحيين

امنه مرضي ضاري الجازي

سماهر محمد عوده العقيلان



البترا/لواء البترا

رنا خالد عيد النوافله

فاطمه صالح ابراهيم الخليفات

لبنى عيسى هارون الطويسي

امل محمود احمد العوضات

سوسن عبد الله عقله النوافله

امنه هارون احمد الحسنات

ختام محمد عيسى الهلالات

مريم اسماعيل علي الرواضيه

ميرفت جعفر محمد الشماسين



البترا/لواء بادية البترا

دعاء احمد محمد السعيدين

عهد محمد دخيل الله العونات



الشوبك/لواء الشوبك

رايه عبد الله حسين البدادوه

فاطمه محمود دخل الله البدور

مها خالد خليل البيكاوى

هيام احمد حسين الغنميين

بدور ايمن دخل الله البدور

لينا ابراهيم مصطفى الترك

ياسمين محمد حسين الخشمان

سهيله محمد سليمان الشقيرات

هبه فايز عبد القادر الرفايعه

سوزانا جبريل محمد البدور

مي عبد الرحمن ابراهيم الجبارات

الاء محمود ابراهيم العسوفي

خوله حسن محمد عبد الجواد

رولا احمد صبيح الطوره



الشوبك/لواء باديه الشوبك

فاطمه سليمان شتيوي العمارين



لواء قصبه العقبة/محافظه العقبة

ايناس محمد عبد العزيز خماش

تغريد زكي محمد ابو حلاوه

دالين حسان يوسف الرشايده

سلام علي حسين الهنداوي

سمر جمعه ارشيد الجمال

هناء موسى سليمان ابو زهري

الهام محمد عبيد العمر

اماني موسى حمود الطراونه

نهى محمد جبر ظاهر

اريج يوسف احمد قطيش

افتخار عيد محمد الخوالده

امل ايوب صالح الطراونه

ايمان خليل محمد العيايده

ايمان عبد الوهاب يوسف الكساسبه

بريهان حمد احمد الضرابعه

ديانا غالب الياس الضلاعين

روضه سليمان مبارك الصرايره

سيناء فيصل سليم الحروب

فاطمه علي سليمان الطنشات

فاطمه مسلم سلمان عويمر

لينا صابر فريد الشاعر



لواء القويرة/محافظه العقبة

سكينه مطلق سلامه الزوايده

لميس سويلم مطلق الزوايده

حمده صباح سليمان الحساسين

سوسن خليل عبد الله الزوايده

عائشه سالم حماد العكالين



لواء باديه العقبة/قصبه العقبة

ريما كريم سليمان الروافعه

فاطمه دخيل الله علي العثامين

فرح مخلد ضيف الله السعيدين

نعمات سالم سلامه الجبارين

