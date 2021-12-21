الثلاثاء 21-12-2021
الوكيل الاخباري

الضمان يكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعه التأمينية لشهر تشرين

الوهادنة: الجرعة المعززة تزيد المناعة 25 مرة ضد كورونا

العثور على قنبلة يدوية قديمة في اربد والأمن يتحرك

12 خدمة إلكترونية في إدارة الترخيص

مناشدة للتبرع بالدم

صدور الارادة الملكية السامية بتعيين العجلوني رئيسا للبلقاء التطبيقية

بعد ضبط جميد يحتوي على طلاء في مصر.. الغذاء والدواء: لا نستورد من المصنع المذكور

الملك يتسلّم أرفع وسام يمنحه البرلمان العربي لقادة الدول - صور

ما هي ظاهرة الضباب المتجمد التي حدثت في الطفيلة ؟

وزير صحة أسبق لـ"الهواري": معاليك.. غلب بستيرة ولا غلب بفضيحة"

الثلاثاء، 21-12-2021 03:38 م

الوهادنة: الجرعة المعززة تزيد المناعة 25 مرة ضد كورونا

1024x576_main_image5e75742a0f414
العميد الطبيب عادل الوهادنة


الوكيل الاخباري - قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة إن الدراسات المبكرة والأدلة تشير إلى أن الاوميكرون أكثر قابلية للانتقال، إلا أنه يسبب عدوى أقل حدة ويصيب المجاري التنفسية العليا اكثر من الرئة نفسها حتى الان، وفي تضارب التصريحات عن فعالية اللقاح المتوفر الآن ضد دلتا فإنه ما زال ذو فعالية تصل إلى 70% ضد الاستشفاء (دخول المستشفى والوفاة) و33% ضد الإصابة بالعدوى وبشكل أقل يصل إلى 45-50 بالمائة ضد اوميكرون مع الإبقاء على أنه في حال استبداله لفيروس دلتا لا يوجد دلائل، وسيكون أكثر فتكاً ذلك لكونه يصيب المجاري التنفسية العليا أكثر من الرئة نفسها”.

اضافة اعلان

وأكد الوهادنة أن الجرعة المعززة لمن أتم الجرعتين من المطعوم ستزيد من المناعة 25 مرة من (34.2 بالمائة إلى 75.5 بالمائة) دون الخوض بالتفاصيل، لذلك فإن القلق والرعب الذي تم نشره سيكون بالتوجه إلى المطاعيم والجرعة المعززة بغض النظر عن مضي 3 أو6 شهور، الكفيلة باحتواء مثل هذا الوباء في حين سيكون هناك ضغط أكبر على القطاع الصحي ولكن السعة المتوفرة وعدم شدة الوباء سيكون لها أثر كبير بالخروج من الأزمة بشكل أكثر سلاسة من غيرها.


وبين مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية أن الواقع الوبائي في الأردن ما زال على ارتفاع مستقر وإن كانت معدلات الإصابة للفئات العمرية أقل في الفترة الأخيرة بشكل أوضح تتراوح بين 5.67% (لمن هم فوق الـ 75 عاماً) إلى 54% (لمن هم 5-9 أعواما)، آخذين بعين الاعتبار بأن هذه النسبة تعكس فقط من تم فحصهم في الفئة ذاتها وليس الوضع الوبائي العام، والدليل هو وجود انخفاض بمعدل 8.47% في الفئة العمرية 10-+17 عاماً قد يعود ذلك لنقص الفحوصات لهذه الفئة بسبب العطلة المدرسية ويدعم التحسن في الوضع الوبائي في الفترة الأخيرة (10 أيام) بعد الارتفاع الذي شهدناه.


وأشار إلى أن النسبة الايجابية لكل فئة عمرية قد انخفضت أيضاً فهي بين 4% لمن هم فوق الـ 65 من العمر إلى 29% ممن هم بين الـ (دون التاسعة من العمر) وانخفاض مقبول في الفئة الاكثر تواجداً في المدارس وصلت إلى 13% وهذا أيضاً قد يعزى لقلة الفحوصات المدرسية التي انخفضت من 72800 الى 59325.


وأوضح الوهادنة أن هناك ارتفاعا ثابتا بعدد المرقدين في المستشفيات يصل إلى 1300 بالمعدل اليومي وهو لا يشكل أكثر من 30% من الطاقة الاستيعابية، وعادت الوفيات للظهور بشكل ثابت بعد ارتفاع حاد لتبقى دون 40 في حين أنها في الموجات السابقة وصلت إلى 100 وفاة يومياً مع نسب إدخال وخروج متوازنة، وأنه عند السؤال الملح ماذا ومتى يحتاج الأردن للجرعة المعززة أو بطريقة أخرى أين هي أولويات القطاع الصحي للمساعدة في اعادة الأردن إلى وضع أكثر استقراراً ومواجهة جائحة اوميكرون بشكل أكثر دقة.


وأشار الوهادنة إلى أنه ما زال عدد غير المطعمين بشكل كامل يصل إلى 41% وهذا يحتاج إلى استراتيجية تظهر للمواطن الفرق الواضح بين من أكمل المطعوم ودعمه بالمعززة وبين من امتنع في حال حدوث الإصابة، وخصوصاً لدى الأشخاص أصحاب المرض المزمن وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تضع المواطن في حيرة عند الحديث عن مأمونية وفعالية المطعوم، فباللحظة التي بدأنا نرى تفاوتاً من الأهل في قبول المطعوم في الفئة العمرية 12-18 عاماً.


وبين أن هناك تمنعاً واضحاً لقبول تطعيم من هم بين الـ 5-12 عاماً على الرغم من زيادة عدد المصابين وأنهم سيكونون ناقلين ناشطين للمرض، وذلك لعدم وجود آلية مخاطبة صحية – إعلامية قادرة على تطمينهم لوجود عدد كبير من المتناقضات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن من الجدير بالذكر أن قراءة كل مفردة لوحدها قد يعطي انطباعاً سيئاً عن الوضع الوبائي في الأردن.


وختم الوهادنة أن قراءة معدل الانتشار يدلك بوضوح على الاستقرار، والارتفاع لن يساهم بتخفيفه ونقل الأردن إلى ترتيب أعلى في قائمة الدول الأكثر أمناً وبالتالي المساهمة في إنعاش الاقتصاد إلا بالتوجه للتطعيم، مشيراً إلى أن اخر تحديث للدراسة المشتركة بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ووزارة الاقتصاد الرقمي أشارت بأن نسبة العدوى بعد اكتمال المطعوم ما زالت دون الـ 8 لكل ألف تناول مطعوماً مكتملاً وان 87% من حالات الوفاة حدثت فيمن لم يتطعم إطلاقاً أو لم يكمل المطعوم ولم يحافظ على الحد الأدنى من إجراءات الوقاية، وبالتطعيم وبالالتزام فقط ستعود الحياة إلى طبيعتها دون توتر وسيعود الأردن في صدارة الدول الأكثر أمناً وغير ذلك سنخسر جميعاً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220213104213564549137

الضمان يكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعه التأمينية لشهر تشرين

1mENQMMtNIKnvr6rf1hfrcIkFPgiAEPVg6Tpq5iz

العثور على قنبلة يدوية قديمة في اربد والأمن يتحرك

image - 2021-12-21T152204.582

النجار تشارك بجلسة حوارية في دبي

fd83841e-f864-4d74-8b70-1af12bea9df1

12 خدمة إلكترونية في إدارة الترخيص

image

اتفاقية لرفد مستشفى السلط بكوادر من جامعة البلقاء

إرادة ملكية

صدور الارادة الملكية السامية بتعيين العجلوني رئيسا للبلقاء التطبيقية

أخبار متعلقة
B (40)

التعليم العالي: لا وفيات بكورونا في الجامعات وتسجيل 4126 إصابة

130118__8013009

مواطنون يتسائلون: لماذا تلزم الموظفات الحوامل والمرضعات على توقيع إخلاء مسؤولية عند تلقي لقاح كورونا؟

615d7f004cadb

الوهادنة: الوضع الوبائي في المملكة غير مستقر والحالات النشطة بازدياد واضح

هواري 3

الهواري: نعد بأن تكون الخطط قائمة على اعتماد التعليم الوجاهي في الفصل الدراسي الثاني

_115368367_vaccine2

الصحة: مناعة اللقاح تنخفض 6% شهريا.. والإقبال على تلقي كافة الجرعات كاملة ضعيف

image

الوهادنة: الأردن من الدول تفوق فيه نسبة العدوى الحد الآمن بعشرات المرات