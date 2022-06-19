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الأحد، 19-06-2022 03:35 م

قريبا.. بورد أردني لاختصاصات الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة

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الوكيل الإخباري - قال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة إن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع تعديل قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 وقرر إحالته إلى ديوان التشريع والرأي للمناقشة مع إعطائه صفة الاستعجال.اضافة اعلان


وأضاف عبابنة في تصريح صحفي أن من أهم الأسباب الموجبة لمشروع التعديل هو إعادة تشكيل لجنة المجلس الطبي بإضافة نقابة الصيادلة في تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس الطبي الأردني، وبالتالي إيجاد بورد أردني للاختصاصين.

وجاء قرار مجلس الوزراء عقب الزيارة التي قام بها نقيب الصيادلة وأعضاء مجلس نقابة الصيادلة لوزير الصحة الدكتور فراس الهواري لبحث ومناقشة هذا الموضوع والعديد من المواضيع الأخرى التي تخدم القطاع الصيدلاني خصوصا والقطاعات الصحية بشكل عام.

 




 

 


 

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