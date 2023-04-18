اليرموك: إفطار رمضاني شعبي لطلبة الجاليات العربية والأجنبية

الوكيل الاخباري- مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد خلف ذيابات حفل الإفطار الرمضاني الشعبي الذي نظمته دائرة الرعاية الطلابية في العمادة، بحضور كل من السفير الإندونيسي في عمّان محمد هارتي يانتو، والملحق الثقافي السعودي الدكتور عيسى بن فهد الرميح.

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وقال ذيابات في كلمة له خلال الحفل إن جامعة اليرموك وانطلاقا من خطتها الاستراتيجية، تحرص على التواصل الدائم مع طلبتها الوافدين، وإحاطتهم بالرعاية التي تمكنهم من الاندماج في مجتمعهم الجامعي ومنه إلى المجتمع الأردني، ومواصلة دراستهم الاكاديمية والبحثية بما يحقق لهم النجاح والتميز الدائم.



وأكد ذيابات أن جامعة اليرموك من خلال عمادة شؤون الطلبة ودوائرها المختلفة لن تألو جهدا في تنظيم الأنشطة والفعاليات والبرامج الهادفة لطلبتها الوافدين من مختلف الجاليات، ومساندتهم لاكتساب العلم والمعرفة والعودة إلى أوطانهم متوجين بالشهادة الجامعية والمهارات التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل، ليكونوا خير سفراء للمملكة والجامعة في أوطانهم.



وفي كلمة ألقاها باسم طلبة الجاليات، أعرب رئيس نادي الطلبة العرب والأجانب، ممثل الجالية الفلسطينية الطالب عبدالله المدهون عن شكره وتقديره للجامعة ولعمادة شؤون الطلبة على حسن اهتمامها بطلبتها الوافدين، وحرصها على مشاركتهم في نشاطاتهم المختلفة، وتعزيز التواصل فيما بينهم بما ينعكس إيجابا على توفير البيئة الجامعية الجاذبة لهم.



وضمت مأدبة الإفطار أطباق من المأكولات الشعبية لمختلف الجاليات المشاركة وعددها 13 جالية عربية وأجنبية، كما وقدم طلبة الجالية التايلندية فقرة جسدت العادات والتقاليد الرمضانية في تايلاند، كما وقدمت إحدى فرق الإنشاد الديني أناشيد دينية معبرة عن فضل شهر رمضان المبارك.



وعلى هامش الحفل، سلم ذيابات بمشاركة هارتي يانتو والرميح الشهادات التقديرية للطلبة ممثلي الجاليات.



يذكر أن جامعة اليرموك تضم ما يقارب 3300 طالبا وافدا يمثلون 48 جنسية حول العالم.