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الأربعاء، 22-03-2023 06:27 م

قراءات نقدية في جامعة اليرموك احتفاء باليوم العالمي للشعر

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الوكيل الاخباري - قدم طلبة دكتوراة من قسم اللغة العربية وآدابها، في جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، قراءات نقدية، احتفاء باليوم العالمي للشعر، الذي يصادف في الحادي والعشرين من آذار كل عام.

وقدم الطلبة خلال الندوة التي أدارها الدكتور عمر العامري، قراءاتهم النقدية لدواوين مختارة لشعراء أردنيين، فيما حضر الندوة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني، وشاغل كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية الدكتور نبيل حداد، ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة الدكتور بسام قطوس.

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