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الأربعاء، 07-06-2023 11:48 ص

اليرموك تتسلم شهادة "الخمس نجوم" في نظام التقييم العالمي QS Stars للجامعات

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الوكيل الإخباري- التقى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، المدير الإقليمي لمؤسسة كيو إس لتقييم أداء الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا الدكتور آشوين فرنانديز، والمسؤول الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا رامي عواد، حيث تم استلام شهادة تقييم "الخمس نجوم" في نظام التقييم العالمي QS Stars لأداء الجامعات حول العالم، والتي حصلت عليها الجامعة من المرة الأولى التي تتقدم بها لهذا التقييم.

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وأعرب مساد عن فخره وسعادته بما حققته جامعة اليرموك من إنجاز في هذا المجال، والذي لم يكن ليتحقق لولا جهود كافة العاملين فيها من أكاديميين وإداريين، الأمر الذي يعد مؤشرا أن جامعة اليرموك تسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن اليرموك بما تحمله من تميز وريادة في مسيرتها الأكاديمية والعلمية تستحق منا بذل كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وتوجيه الطاقات الإبداعية لكوادرها بما يخدم مصلحة الجامعة ويمكنها من التقدم والتطور والسير بخطى ثابتة نحو المستقبل لتحتل مكانة مرموقة تليق باسمها وبسمعتها العلمية، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تغير متسارع نتيجة للتطور التكنولوجي الهائل والذكاء الاصطناعي الذي أزال الحدود الجغرافية بين البلدان، وباتت مؤسسات التعليم العالي تنافس بمنتجها العلمي في فضاء عالمي واسع.


وأضاف أن اليرموك تسعى من أجل تعزيز مكانتها العلمية وتطوير وتحديث برامجها التعليمية بشكل مستمر بما يسهم في تعزيز جودة مخرجات العملية التعليمية وإعداد خريجين قادرين على تحقيق التميز والابداع والنهوض ببلدنا الأردن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن حصول الجامعة على هذه الشهادة يوجب علينا بذل المزيد من الجهد وتنظيم ومأسسة العمل وتعزيز ثقافة الجودة لدى كافة كوادر الجامعة من اجل الانتقال بجامعة اليرموك إلى مرحلة جديدة من التطوير والتقدم والبناء على ما تم إنجازه من إرث الجامعة الثمين في كافة المجالات.


من جانبه هنأ فيرنانديز جامعة اليرموك لحصولها على هذه الشهادة التي جاءت تقديرا لتميز العمل الذي قامت به الجامعة في هذا المجال، لافتا إلى أهمية العمل والتشبيك مع أعضاء الهيئة التدريسية وخريجي الجامعة، والاهتمام بمحور البحث العلمي الهادف بما ينعكس إيجابا على أداء الجامعة وترتيبها في التقييمات العالمية.


 




 

 


 

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