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الثلاثاء، 06-06-2023 08:13 م

مؤتمر في اليرموك حول الشراكات البحثية

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الوكيل الاخباري - افتتح رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مساد، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا علميا بعنوان: "الشراكات البحثية طريق النجاح"، نظمته عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة.

وأكد مساد أن الجامعة وضعت البحث العلمي على رأس أولوياتها، وجعلت الارتقاء به هدفا رئيسا، ما ينعكس بدوره على التصنيف العالمي للجامعة.

وبين أن البحث العلمي الذي تسعى إليه الجامعة يُعنى بتقديم حلول لمشكلات تعاني منها المجتمعات، مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وإيجاد منتجات صديقة للبيئة.

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