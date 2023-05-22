اليرموك تحتفل بتكريم الطلبة الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

الوكيل الإخباري- كرم رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، اليوم الاثنين، الطلبة الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، ومسابقة حافظ الجامعة للعام الجامعي2022 /2023، في احتفال نظمته كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وعمادة شؤون الطلبة.

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وقال عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور محمد الطلافحة، إن جامعة اليرموك، دأبت على إقامة الأنشطة الثقافية المتعددة، وفي مقدمتها هذه المسابقة القرآنية التي تعقد بالتشارك ما بين كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وعمادة شؤون الطلبة، وتأتي تحفيزا لطلبة الجامعة للعناية بالقرآن حفظا وتلاوة وفهما وتطبيقا.



وأشاد بجهود مدرسي ومدرسات التلاوة من قسم أصول الدين ومشرف برنامج القرآن الكريم في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التي أسهمت بإنجاح مسابقة القرآن الكريم، ومسابقة حافظ الجامعة.



وحصل على المركز الأول "القرآن الكريم كاملا" الطالب عمران أحمد أبو عليقة من كلية الطب، فيما حصل على المركز الثاني مكرر كل من الطالب محمد فطري بن روسلن، والطالب معتز خالد طلفاح من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، فيما حصل الطالب محمد محمود أحمد، على المركز الثالث من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.



وفي المستوى الثاني "عشرون جزءا"، حصل الطالب الحسن حكمت علي من كلية القانون على المركز الأول، وفي المستوى الثالث "خمسة عشر جزءا" حصل الطالب فاروق عبد الكريم مهيدات من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية على المركز الأول، وفي المستوى الرابع "عشرة أجزاء" حصل الطالب مهند عاكف اللوباني من كلية الصيدلة على المركز الأول.



وفي المستوى الخامس "خمسة أجزاء" حصلت كل من الطالبة عرين حسن محمد خزعلي، والطالبة رهام محمد أبو هدية، من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية على المركز الأول مكرر.



وعُرض في الحفل، مقطع مرئي، للتعريف بمسابقة القرآن الكريم ومسابقة حافظ الجامعة، تولى الإشراف عليه الدكتور عيسى الصقار من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، إضافة إلى وصلة إنشادية بعنوان ما أجمل القرآن، من كلمات الدكتور سعيد البواعنة مساعد عميد كلية الشريعة لشؤون الطلبة، قدمها الطالبان زين الدين الربابعة وعلي قاسم.



وفي نهاية الحفل، سلم نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني الشهادات التقديرية على الفائزين في المسابقة والبالغ عددهم 36 طالبا وطالبة من مختلف الكليات.