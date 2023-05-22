الإثنين 22-05-2023
الوكيل الاخباري

ورشة في "بترا" عن مستجدات معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

إطلاق مشروع تدريبي بإربد لدعم العاملات في الزراعة

إعادة حركة السير القادم من طبربور باتجاه الزرقاء إلى جسر الشهيد غدا

توضيح حول حفل راغب علامة وتامر حسني المجاني في ستاد عمّان

البدء بتدريب معلمين من فئة المهن الفنية المساندة والإداريين

اليرموك تحتفل بتكريم الطلبة الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

التعليم العالي توضح مدد الإقامة المطلوبة من الطلبة الدارسين في الخارج

الخيرية الأردنية الهاشمية تسلّم الدفعة الثالثة لكفالة العائلات السورية اللاجئة

الملك: سنضرب بيد من حديد كل من يُهدد أمننا الوطني والإقليمي

الإثنين، 22-05-2023 04:51 م

اليرموك تحتفل بتكريم الطلبة الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

489788


الوكيل الإخباري- كرم رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، اليوم الاثنين، الطلبة الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، ومسابقة حافظ الجامعة للعام الجامعي2022 /2023، في احتفال نظمته كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وعمادة شؤون الطلبة.

اضافة اعلان


وقال عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور محمد الطلافحة، إن جامعة اليرموك، دأبت على إقامة الأنشطة الثقافية المتعددة، وفي مقدمتها هذه المسابقة القرآنية التي تعقد بالتشارك ما بين كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وعمادة شؤون الطلبة، وتأتي تحفيزا لطلبة الجامعة للعناية بالقرآن حفظا وتلاوة وفهما وتطبيقا.


وأشاد بجهود مدرسي ومدرسات التلاوة من قسم أصول الدين ومشرف برنامج القرآن الكريم في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التي أسهمت بإنجاح مسابقة القرآن الكريم، ومسابقة حافظ الجامعة.


وحصل على المركز الأول "القرآن الكريم كاملا" الطالب عمران أحمد أبو عليقة من كلية الطب، فيما حصل على المركز الثاني مكرر كل من الطالب محمد فطري بن روسلن، والطالب معتز خالد طلفاح من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، فيما حصل الطالب محمد محمود أحمد، على المركز الثالث من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.


وفي المستوى الثاني "عشرون جزءا"، حصل الطالب الحسن حكمت علي من كلية القانون على المركز الأول، وفي المستوى الثالث "خمسة عشر جزءا" حصل الطالب فاروق عبد الكريم مهيدات من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية على المركز الأول، وفي المستوى الرابع "عشرة أجزاء" حصل الطالب مهند عاكف اللوباني من كلية الصيدلة على المركز الأول.


وفي المستوى الخامس "خمسة أجزاء" حصلت كل من الطالبة عرين حسن محمد خزعلي، والطالبة رهام محمد أبو هدية، من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية على المركز الأول مكرر.


وعُرض في الحفل، مقطع مرئي، للتعريف بمسابقة القرآن الكريم ومسابقة حافظ الجامعة، تولى الإشراف عليه الدكتور عيسى الصقار من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، إضافة إلى وصلة إنشادية بعنوان ما أجمل القرآن، من كلمات الدكتور سعيد البواعنة مساعد عميد كلية الشريعة لشؤون الطلبة، قدمها الطالبان زين الدين الربابعة وعلي قاسم.


وفي نهاية الحفل، سلم نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني الشهادات التقديرية على الفائزين في المسابقة والبالغ عددهم 36 طالبا وطالبة من مختلف الكليات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
55

ورشة في "بترا" عن مستجدات معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

w

إطلاق مشروع تدريبي بإربد لدعم العاملات في الزراعة

420232111341261351154

إعادة حركة السير القادم من طبربور باتجاه الزرقاء إلى جسر الشهيد غدا

وزارة التربية والتعليم

البدء بتدريب معلمين من فئة المهن الفنية المساندة والإداريين

195727Image1-1180x677_d

توضيح حول حفل راغب علامة وتامر حسني المجاني في ستاد عمّان

279f8d9e-58782

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

أخبار متعلقة
16cf8581f8cae8d0b1afac9091b20455

ختام هاكاثون بيئي في اليرموك

1 (7)

رئيس جامعة اليرموك يشكل لجنة تحقيق بـ "فيديو رقصات الصنم"

520231120233990877353

افتتاح معرض التراث الوطني للجاليات العربية باليرموك

4

اليرموك تكرم طلبة الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية

0fa4d4bd-0043-4675-a388-f9194c0add90

مسّاد يؤكد دعم ورعاية "اليرموك" لطلبة الجامعة لمواصلة تفوقهم وتميزهم

1684069627038

افتتاح معرض تراثي للطلبة العرب الدارسين في الجامعة الهاشمية