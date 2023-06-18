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الأحد، 18-06-2023 03:40 م

اليرموك تحتضن معرضا للصور التاريخية بمناسبة مئة عام من الصداقة بين الأردن واستراليا

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الوكيل الاخباري- أقيم في كلية الفنون الجميلة بجامعة اليرموك معرضا للصور التاريخية الذي جاء تنظيمه بمناسبة إطلاق كتاب "روابط تشكلت تحت النار" احتفالا بمئة عام من الصداقة بين الأردن وأستراليا، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، والسفير الأسترالي في عمان برنارد لينش.

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وأكد مساد على علاقات المحبة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام الأردن مؤسسات وأفراد مع الدولة الصديقة استراليا، مشيرا إلى أن علاقاتنا المتميزة مع استراليا جاءت نتيجة لجهودها الداعمة دوما للأردن ومؤسساته في مجالات متعددة إنسانية وعلمية، وعلى مستوى زيادة فرص التعليم، وفرص دعم مجتمعية أردنية، فضلا عن دعم اللاجئين في الأردن.


وأشار إلى أننا نحتفي اليوم بافتتاح هذا المعرض النوعي الذي يضم وثائق بالصور تؤرخ للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وكذلك الاحتفاء مع السفارة الاسترالية بنشرها لكتاب "روابط تشكلت تحت النار" حيث يوثق هذا الكتاب شراكة دائمة، استمرت لأكثر من قرن من المشاركة الثنائية في المجالات الدفاعية والأمنية الوثيقة، كما يضم المعرض بين جنباته صورا تاريخية تتشارك فيها استراليا والمملكة الأردنية الهاشمية محطات كانت بمثابة مفاصل تاريخية هامة في مجال العلاقات الأسترالية الأردنية.


وأكد مسّاد على أن إقامة هذا المعرض هو تتويج لشراكة دائمة وراسخة بين البلدين، تعود أصولها إلى الثورة العربية الكبرى، واستمر هذا الإرث المتجذر حتى يومنا هذا في علاقات ثنائية مقدرة وعظيمة مستدامة على المستويات الدبلوماسية والتجارية على يدي سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، وكانت قد توجت بزيارة رفيعة المستوى من جلالته وجلالة الملكة رانيا العبدالله إلى أستراليا في العام 2016.


وشدد على أن جامعة اليرموك دائما سباقة إلى تفعيل سبل الشراكة والتشبيك مع المؤسسات التعليمية والبحثية في مختلف دول العالم انطلاقا من فلسفتها المبنية على تفعيل روابطها مع المجتمع على المستوى المحلي والعربي والدولي، وإخلاصا لرسالتها المرتكزة على تفعيل الشراكات المرتبطة بالتنمية الشاملة والمستدامة، نحو كل ما ينهض بعملية التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي وكذلك البحثي ويجسر سبل التواصل والتشبيك مع كافة القطاعات والمؤسسات العالمية، داعيا السفارة الاسترالية لمد جسور التعاون العلمي والبحثي بين اليرموك والجامعات الاسترالية المختلف في مجالات التبادل الطلابي وتبادل زيارات أعضاء الهيئة التدريسية مما يسهم في تنمية وتطوير العملية التعليمية والبحثية في جامعة اليرموك.


السفير الأسترالي برنارد لينش أكد الاهتمام الذي توليه السفارة الأسترالية بتعميق العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين مما يسهم في تعزيز فرص التعاون والتبادل الثقافي والعلمي والاقتصادي بين الأردن واستراليا.


 




 

 


 

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