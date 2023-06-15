الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

إلغاء شرط التسجيل على منصة visit jordan للأجانب القادمين للأردن باستثناء المصريين وبشروط

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من برقين غرب جنين

الصفدي: الأردن تجاوز قدراته بكثير خلال استضافته اللاجئين على أرضه

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

تأجيل الأقساط المستحقة لموظفي جمعية إسكان الغباوي ديوان المحاسبة عن شهر حزيران

ايعاز من مفوض المدينة في العقبة بشأن المواد الغذائية

الاحتلال يداهم عددا من المنازل في الخليل

الأمن: القبض على 7 مروجين للمخدرات ومداهمة مطلوب مُصنف بالخطر

الصفدي: 200 ألف سوري وُلد في الأردن منذ بداية الأزمة السورية

وزير خارجية هنغاريا يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

الخميس، 15-06-2023 09:15 ص

اليرموك تقدم مساعدات مالية شهرية لـ 30 طالبة حتى تخرجهن

35202322


الوكيل الاخباري- قررت جامعة اليرموك صرف مساعدات مالية بقيمة (50) دينار شهريا من  صندوق المساعدات المالية الطارئة للطالبات المحتاجات في عمادة شؤون الطلبة،  لـ 30 طالبة من مختلف كليات الجامعة ممن انطبقت عليهن الشروط وحتى تخرجهن.

اضافة اعلان


وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن لجامعة اليرموك رسالة نبيلة يتصدرها الدور الإنساني والمجتمعي الذي لا ينفصل عن دورها التنويري التعليمي، مؤكدا في الوقت نفسه حرص جامعة اليرموك وفق خطتها الاستراتيجية على توفير البيئة التعليمية الداعمة والمساندة لطلبتها لاسيما الطالبات اللواتي يعانين من "ظروف مختلفة" تحول دون قدرة أسرهن العفيفة على استكمال دراستهن الجامعية.


وشدد مسّاد خلال ترؤسه اجتماع للجنة إدارة "صندوق المساعدات المالية الطارئة للطالبات المحتاجات" على حرص و اهتمام جامعة اليرموك بزيادة موارد الصندوق وتنميتها، والمحافظة على ديمومتها بما ينعكس إيجابا على ارتفاع عدد الطالبات المستفيدات من هذا الصندوق، وبالتالي توفير الحماية الاجتماعية لهن بدل اضطرارهن إلى ترك دراستهن الجامعية بسبب ظروفهن المختلفة.


وثمن مسّاد الدور الإنساني والوطني الكبير للمتبرعين من المجتمع المحلي ومن أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، الذين يسجل لهم الفضل في دعم موارد الصندوق واستمرارية عمله، مشيدا في ذات السياق بروح المسؤولية المجتمعية التي يتمتعون بها.


وكانت جامعة اليرموك قد بادرت إلى إنشاء هذا الصندوق في العام 2015، لتقديم مساعدات مالية شهرية للطالبات المحتاجات طيلة فترة دراستهن الجامعية كمساعدة  معيشية وليس دفع لرسوم الساعات الدراسية، إذ يبلغ عدد الطالبات اللواتي استفدن من الصندوق منذ إنشائه 242 طالبة.


يذكر أن لجنة إدارة الصندوق وفق التعليمات يرأسها  رئيس الجامعة ، وتضم في عضويتها كل من عميد شؤون الطلبة، مدير دائرة القبول والتسجيل، مدير الدائرة المالية ومدير دائرة الخدمات الطلابية في عمادة شؤون الطلبة، ومن المجتمع المحلي تضم كل من الدكتور وصفي الرشدان، الدكتور عبد الناصر خصاونة، السيدة لنا خريس والأستاذ أيمن علاونة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5848

إلغاء شرط التسجيل على منصة visit jordan للأجانب القادمين للأردن باستثناء المصريين وبشروط

648ac0b9ee543 (1)

الصفدي: الأردن تجاوز قدراته بكثير خلال استضافته اللاجئين على أرضه

353857841_571750575149029_6514127715058931257_n

تأجيل الأقساط المستحقة لموظفي جمعية إسكان الغباوي ديوان المحاسبة عن شهر حزيران

666

الحنيفات: نسعى إلى الاكتفاء الذاتي التدريجي من التفاح والكاكا

محافظة-العقبة-كل-ما-يهمك-وأكثر

ايعاز من مفوض المدينة في العقبة بشأن المواد الغذائية

1686812685165

انطلاق معرض كتاب أزبكية عمان غدا

أخبار متعلقة
20190226_1551196534-730904 (2)

الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره عن شهر أيار

3602aa70-60e1-47eb-94da-95157db3452a

اليرموك: العموش يفتتح المعرض العلمي للبحوث الاستقصائية لطلبة الدبلوم لإعداد المعلمين

489788

اليرموك تحتفل بتكريم الطلبة الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

16cf8581f8cae8d0b1afac9091b20455

ختام هاكاثون بيئي في اليرموك

1 (7)

رئيس جامعة اليرموك يشكل لجنة تحقيق بـ "فيديو رقصات الصنم"

520231120233990877353

افتتاح معرض التراث الوطني للجاليات العربية باليرموك