اليرموك تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس -تفاصيل

الوكيل الإخباري-

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أعلنت جامعة اليرموك، اليوم الخميس، عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس من مختلف التخصصات الأكاديمية.ودعت الجامعة إلى تقديم الطلبات إلكترونيا، قبل فترة انتهاء استقبال الطلبات.وشملت الوظائف الشاغرة ما يلي:عضو هيئة تدريس/ القانون المدنيعضو هيئة تدريس/قسم ادارة الاعمالعضو هيئة تدريس/ الترجمةعضو هيئة تدريس/ اللغة الاسبانيةعضو هيئة تدريس/ اللغة الالمانيةعضو هيئة تدريس/تخصص جراحة الدماغ والاعصابعضو هيئة تدريس/تخصص علم الاحياء الدقيقةعضو هيئة تدريس/تخصص التخديرعضو هيئة تدريس/تخصص الجلديةعضو هيئة تدريس/تخصص الاشعة التشخيصيةعضو هيئة تدريس/تخصص الانف والاذن والحنجرةعضو هيئة تدريس/تخصص جراحة عيونعضو هيئة تدريس/تخصص الامراض النفسيةعضو هيئة تدريس/ تخصص الجراحة العامةعضو هيئة تدريس/تخصص طب الأطفالعضو هيئة تدريس/تخصص الطب الباطنيعضو هيئة تدريس/تخصص النسائية والتوليد