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الخميس، 24-11-2022 10:02 ص

اليرموك تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس -تفاصيل

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الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة اليرموك، اليوم الخميس، عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس من مختلف التخصصات الأكاديمية.اضافة اعلان


ودعت الجامعة إلى تقديم الطلبات إلكترونيا، قبل فترة انتهاء استقبال الطلبات.

وشملت الوظائف الشاغرة ما يلي:

عضو هيئة تدريس/ القانون المدني

عضو هيئة تدريس/قسم ادارة الاعمال

عضو هيئة تدريس/ الترجمة

عضو هيئة تدريس/ اللغة الاسبانية

عضو هيئة تدريس/ اللغة الالمانية

عضو هيئة تدريس/تخصص جراحة الدماغ والاعصاب

عضو هيئة تدريس/تخصص علم الاحياء الدقيقة

عضو هيئة تدريس/تخصص التخدير

عضو هيئة تدريس/تخصص الجلدية

عضو هيئة تدريس/تخصص الاشعة التشخيصية

عضو هيئة تدريس/تخصص الانف والاذن والحنجرة

عضو هيئة تدريس/تخصص جراحة عيون

عضو هيئة تدريس/تخصص الامراض النفسية

عضو هيئة تدريس/ تخصص الجراحة العامة

عضو هيئة تدريس/تخصص طب الأطفال

عضو هيئة تدريس/تخصص الطب الباطني

عضو هيئة تدريس/تخصص النسائية والتوليد

 




 

 


 

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