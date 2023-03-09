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الخميس، 09-03-2023 05:53 م

جامعة اليرموك تحتفل بعيد ميلاد جلالة الملك

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الوكيل الاخباري - احتفلت جامعة اليرموك بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة، اليوم الخميس، في مدرج الكندي، برعاية رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد.

وقال مسّاد خلال الاحتفال الذي حضره نواب الرئيس وعمداء الكليات ومدراء الدوائر والمراكز العلمية وجمع غفير من الطلبة، إن هذا الاحتفال يمثل وقفة اعتزاز وافتخار بملك هاشمي، استطاع أن يصل إلى قلوب الملايين من أبناء شعبه ووجدانهم، مبينا أن هذه المناسبة أصبحَت متجذرة وثابتة في الضمير والوجدان الأردني، لتؤكد عاما بعد عام أن خطوات البناء والتنمية مستمرة في ظل هذا القائد الهاشمي الفذ.

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