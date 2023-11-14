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الثلاثاء، 14-11-2023 10:38 م

"اليرموك" تنظم ندوة بعنوان بشائر النصر في غزة

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الوكيل الإخباري - نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان: "بشائر النصر والثبات في غزة وأثرها في الأمة"، تحدث فيها كل من وزير الأوقاف السابق الدكتور عبدالناصر أبو البصل، والدكتور محمد الجمل، والدكتور سعيد بواعنة.

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وقال أبو البصل إن بشائر النصر في غزة واضحة فإما النصر والغلبة، وإما الشهادة في سبيل الله، مبينا أن أهل غزة لا يهابون ولا يخافون الموت، وإنما مبتغاهم الشهادة في سبيل الله، مبينا أن أعمال حملة الرسالة لا تقاس وفقا لقواعد الميزانية المالية وإنما تقاس بمقدار ما نقدم في سبيل الله والرسالة.


وأكد أن الحرب على غزة كشفت عورات الغرب الفكرية وكيف ينظرون إلى المسلمين، لا سيما وأنهم بموقفهم من الاعتداءات الإسرائيلية فقد ثبت بأنهم كارهون لأن يكون للناس في غزة حق في الحياة، بل ولا يستحقون المساواة وفق رؤيتهم.


واعتبر أبو البصل أن من يملك إيمانا صحيحا وحقيقيا، لابد وأن يتأثر بما يحدث في غزة، ويصحو قلبه على كل خبر أو حدث يسمعه من هناك.


وقال إن الحرب على غزة أكسبتنا إحياء القضية الفلسطينية، وارتقاء الشهداء في سبيل الله، مشيرا إلى أن شعوب الأمة توحدت في قلوبها، وأن نظرة شعوب دول العالم للقضية الإسلامية والقضية الفلسطينية تغيرت وأصبحت أكثر وعيا.


وأوضح أبو البصل أنه يتوجب علينا كمسلمين أن نقيم واقعنا في ظل مواقف العالم تجاه هذا الحدث، وأن نعد العدة والقوة وأن نحذر الفتن الداخلية والخارجية، وأن نكون صفا واحدا، مشددا على دور الجامعات في زيادة الوعي العام.


بدوره، أكد الجمل أن هناك مبشرات للنصر في غزة منها شرعية وأخرى واقعية، موضحا أن من المبشرات الشرعية ما ذكر في سورة الإسراء من أن هناك تأديبا لبني إسرائيل بعد فسادهم في الأرض مرتين، حيث اتفق العلماء على أن ما نعيشه الآن هو الإفساد الثاني لهم مما يؤكد أن هناك تأديبا ثانيا وبشرى للنصر في غزة بإذن الله.


وأضاف الجمل أن المبشرات الواقعية تتجسد في الجانب العسكري ومآلاته السياسية والاقتصادية وغيرها، كما أنها أسقطت حضارة الغرب التي تدعي الإنسانية.


وألقى الدكتور سعيد بواعنة قصيدة بعنوان: "عنوان غزة"، مؤكدا الوقوف إلى جانب غزة في وجه العدو الغاصب، وفلسطين بشكل عام.

 




 

 


 

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