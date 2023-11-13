الثلاثاء 14-11-2023
الوكيل الاخباري

الأردن: تهديد إسرائيل بالنووي خرق للقواعد الآمرة للقانون الدولي

سرايا القدس: قصفنا تل أبيب وحشودا متوغلة للعدو برشقات وقذائف صاروخية

شاهد - تفجير آليات إسرائيلية متوغلة في غزة

شاهد - رسالة مجندة أسيرة إسرائيلية قبل مقتلها جراء قصف الاحتلال لغزة

أبو عبيدة: دمرنا 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الماضية

فيديو - 4 انفجارات تهز مدينة تل أبيب

غزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 11240

الصفدي: ما زال القادم أسوأ لأننا نتعامل مع حكومة إسرائيلية تجاوزت كل الخطوط الحمراء

الأردن يدين جرائم حرب الاحتلال في غزة

الدفاع المدني بغزة: الجرحى في جباليا يستشهدون لعدم توفر الإمكانات

عاجل

أبو عبيدة: دمرنا 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الماضية

الإثنين، 13-11-2023 11:53 م

الأردن: تهديد إسرائيل بالنووي خرق للقواعد الآمرة للقانون الدولي

FulMpAzWIAsY6FK


الوكيل الإخباري - قال المندوب الأردني الدائم، محمود ضيف الله الحمود، اليوم الاثنين، إن تهديد "إسرائيل بأسلحة الدمار الشامل لن يجلب لها الأمن والاستقرار، ويعتبر خرقا للقواعد الآمرة للقانون الدولي العمومي".

اضافة اعلان


وأضاف الحمود، في كلمته التي ألقاها في جلسة النقاش العام للدورة الرابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، أن الأمن والاستقرار لن يتحققا لإسرائيل "دون الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".


وشدد الحمود على أن رفض إسرائيل القاطع المشاركة في أعمال المؤتمر والانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها ونشاطاتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما هو إلا خير دليل على عدم احترامها للجهود الدولية الهادفة إلى الوصول الى علم خال من الأسلحة النووية".


وفي هذا السياق، أشار الحمود إلى تمادي إسرائيل مؤخرا على لسان أحد وزراء الحكومة الحالية، في التهديد بإلقاء قنبلة ذرية على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ضمن الخيارات المتاحة لديها.


وأكد أن أسلحة الدمار الشامل والتهديد باستخدامها محرم دوليا بموجب أحكام القانون الدولي، ويعتبر خرقا للقواعد الآمرة للقانون الدولي العمومي.


وذكّر الحمود بما "ورد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها"، مضيفا أن هذا "التهديد يعتبر تهديدا بارتكاب جرائم إبادة ً جماعية"، وعلى الدول جميعا واجب العمل على وقفه.


وأكد أن رسالتنا واضحة في مؤتمرنا هذا، مفادها مضاعفة الجهود الدولية لإنشاء المنطقة الخالية، وهذه مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأكمله، وذلك بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن رقم 487 للعام 1981 والقرار 687 للعام 1991 الصادران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1699892592674

ندوة بعنوان الإعلام الأردني واقع وتطلعات.. حالة طوفان الأقصى في اليرموك

1699894618929

تمرين إطفاء حريق وإخلاء وهمي بمستشفى المقاصد

الجامعة-الأردنية

مجلس هيئة الاعتماد يقر تسكين تخصصات في عدد من الجامعات الأردنية

1694792690838

الوطني لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة الالتزام بالوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي

1699902736852

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الهولندية تطورات الأوضاع في غزة

e451fccf-bee0-435a-8f3b-7b586d17e058123

الذكرى 88 لميلاد الراحل الحسين تصادف الثلاثاء

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-11-12 at 5.26.20 PM

الصفدي: عدم وقف جرائم حرب الاحتلال يمثل غطاء دولي للعدوان على غزة

image

لجان خدمات المخيمات تثمن خطاب جلالة الملك في قمة الرياض

1699473952518

ندوة في إربد تناقش المآلات السياسية للحرب على غزة

1634935260651 (1)

"الصحفيين": استدعاء سفيرنا من إسرائيل خطوة مهمة ومشرفة

1697365680662

حقوق الإنسان: بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان إسرائيل تواصل تدمير غزة

162030133980553100

أكاديميون يحذرون من انتشار حسابات وهمية تزيف الحقائق