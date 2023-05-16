اليمن تستنكر حادث الاعتداء على السفارة الأردنية بالخرطوم

الوكيل الاخباري - استنكرت اليمن حادث الاعتداء والتخريب الذي تعرضت السفارة الأردنية في الخرطوم، ومقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت.



وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخا لحرمة البعثات الدبلوماسية، داعية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.



وجددت الخارجية اليمينية موقف بلادها الداعم لمختلف الجهود الرامية الى عودة الأمن والاستقرار في السودان.

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