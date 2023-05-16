الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

اليمن تستنكر حادث الاعتداء على السفارة الأردنية بالخرطوم

هزة ارضية في خليج العقبة

ولي العهد ينشر فيديو تلبيته دعوة الحاجة ترفة عبيدات

وفاة طالبة سقطت عن سطح مدرسة خاصة بالكرك

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الحكومة : فاتورة المياه ستصدر شهريا في أيلول المقبل

مذكرة تفاهم بين أردنية العقبة ومجلس المحافظة لبناء سكن للطالبات

التربية تعمم بتضمين التدخلات العلاجية في خطة التطوير المدرسية

السعودية تبدأ استقبال طلبات إصدار تصاريح دخول مكة للمقيمين

وزير التربية: سنتخذ اجراءات فورية في حال اظهر الامتحان الوطني ضعفا لدى طلبة الصف الثالث

الثلاثاء، 16-05-2023 11:55 م

اليمن تستنكر حادث الاعتداء على السفارة الأردنية بالخرطوم

5202312112424940013502


الوكيل الاخباري - استنكرت اليمن حادث الاعتداء والتخريب الذي تعرضت السفارة الأردنية في الخرطوم، ومقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخا لحرمة البعثات الدبلوماسية، داعية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وجددت الخارجية اليمينية موقف بلادها الداعم لمختلف الجهود الرامية الى عودة الأمن والاستقرار في السودان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202311123241611144180

هزة ارضية في خليج العقبة

520231616946451866018

ولي العهد ينشر فيديو تلبيته دعوة الحاجة ترفة عبيدات

الدفاع المدني 4

وفاة طالبة سقطت عن سطح مدرسة خاصة بالكرك

wwww

الحكومة : فاتورة المياه ستصدر شهريا في أيلول المقبل

4202317113455608854370

مذكرة تفاهم بين أردنية العقبة ومجلس المحافظة لبناء سكن للطالبات

420232919658412894407

وزير التربية: سنتخذ اجراءات فورية في حال اظهر الامتحان الوطني ضعفا لدى طلبة الصف الثالث

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

مبنى السفارة الأردنية بالخرطوم يتعرض للاقتحام والتخريب

1120221223170957202002

الأردن يشارك بفعاليات اليوم المفتوح للسفارات في واشنطن

w

من هي الأردنية التي شاركت بحفل تتويج الملك تشارلز ؟

ww

جلسة حوارية عن تحديات وفرص عمل الجمعيات التعاونية

www

وفاة اردنيين بحادث سير في السعودية

Secretary_Pompeo_Arrives_at_the_Ministry_of_Foreign_Affairs_in_Jordan_(31721973077)

الخارجية تدين الاقتحام المسلح للملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم