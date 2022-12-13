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الثلاثاء، 13-12-2022 05:58 م

انتخاب شريم رئيساً لغرفة تجارة الزرقاء

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الوكيل الاخباري - انتخب مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، حسين شريم رئيساً لمجلس إدارة الغرفة.

وتوافق أعضاء المجلس في أول جلسة لهم بعد انتخابهم على اختيار: جهاد المرايرة نائبا أول للرئيس، وعماد أبو البندورة نائباً ثانياً، وفايز اسكاكا أمينا للسر، وخالد عبد الباري الزواهرة أميناً للصندوق، والمهندس موسى أبو لاوي نائباً لأمين السر، والمهندس باسم الكيلاني نائباً لأمين الصندوق، وزياد البغال، ومحمد منير أرسلان الشيشاني، عضوين.

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