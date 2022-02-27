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الأحد، 27-02-2022 06:42 م

انتخاب نيروخ رئيسة للجنة المرأة والقاق لفلسطين في نقابة الصحفيين

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الوكيل الاخباري - انتخبت لجنتا المرأة وفلسطين في نقابة الصحفيين خلال اجتماعهما، اليوم الأحد بمقر النقابة، رئيسيها ومقرريها.

واختارت لجنة المرأة الزميلة بشرى نيروخ رئيسا، والزميلة نادية العنانزة مقررا، وعضوية الزميلات وفاء زيناتية وفريال البلبيسي وليندا معايعة. كما اختارت لجنة فلسطين الزميل عبدالله القاق رئيسا، ونظيرة السيد مقررا وعضوية الزملاء: موزه فريحات، وايهاب مجاهد، وجمانة أبو حليمة، وكمال زكارنة، وماجدة أبو طير، و"محمد نور" الكردي.

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