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الثلاثاء، 02-05-2023 06:03 م

انتهاء أعمال الباص سريع التردد من تقاطع المزارع إلى عين غزال

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من أعمال جزء من الحزمة الثانية لمشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه تم الانتهاء من تنفيذ “مسارب الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء” لكامل الحزمة الثانية بالاتجاهين للمنطقة الواقعة من تقاطع المزارع الى تقاطع عين غزال باتجاه المحطة شاملة أعمال السلامة المرورية والانارة وخدمات البنية التحتية.

وأشارت إلى أنه سيتم بالتعاون مع مديرية الامن العام، اعتبارا من يوم غد الأربعاء تحويل حركة السير القادم من الزرقاء باتجاه عمان الى مسارب الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء وذلك للمنطقة الواقعة من (تقاطع نفق المزارع الى تقاطع عين غزال باتجاه المحطة)؛ لغايات استكمال الاعمال في جزئية جديدة من المشروع.

وأكدت أن التحويلات مجهزة بعناصر السلامة المرورية، داعية المواطنين الى الالتزام بالإشارات الارشادية والتحذيرية وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الأمن العام.

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