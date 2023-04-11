الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر من أجل الصومال

أنشطة رمضانية متنوعة في مراكز شبابية بجرش

الأمم المتحدة تدين هجمات جيش مينامار على المدنيين

اختتام فعاليات البطولة الوطنية لبناء وبرمجة روبوت السومو

"أوقاف إربد الأولى" تعقد مجلسها العلمي الثالث

كييف: تسريب الوثائق الأميركية لن يؤثر على الخطط العسكرية الأوكرانية

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة حدث في جرش

هذا الاختناق لا حل له

الاردنيون على موعد مع يوم شتوي بامتياز وتحذير من السيول

الأمن: لم تُسجل لدى البحث الجنائي أية قضية لسرقة حليب من داخل مول

الثلاثاء، 11-04-2023 08:56 م

وزير الأوقاف: ننعم في الأردن ببناء المساجد وعمارتها

وزير-الأوقاف-والشؤون-والمقدسات-الإسلامية-الدكتور-محمد-الخلايلة-e1655912183757


الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، مسجد المحسنة نايفة دحام الفايز، اليوم الثلاثاء، في منطقة اللبن، بالعاصمة عمان.

اضافة اعلان


وقال الخلايلة إن عمارة المساجد تدل على الإيمان والذكر والعبادة، والله تعالى مدح من يعمرون بيوت الله تعالى ماديا ومعنويا، مشيرا إلى أن بناء المساجد هو علامة على إيمان الإنسان ورغبته في التجارة مع الله تعالى، بدون البحث عن أجر في الدنيا، وهي بيوت الله عز وجل، الأمر الذي يستوجب علينا عمارتها بالرواد والدعم والبناء، وعدم هجرها لما تمثله من قيمة في الإسلام دينيا واجتماعيا.


وأشار الخلايلة، خلال الافتتاح الذي حضره مدير مديرية أوقاف عمان الثالثة الدكتور عبدالسلام البزايعة، وعدد من وجهاء المنطقة إلى أن اللقاء الذي يجمع المصلين في المسجد يعد فرصة لترسيخ مفاهيم وقيم أخلاقية واجتماعية وإنسانية، بالإضافة إلى الجانب الدعوي والإيماني؛ لأنه المكان الوحيد الذي يمكن أن يلتقي فيه الناس باليوم 5 مرات.


كما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة المنورة مهاجرًا من مكة المكرمة، أمر ببناء المسجد؛ لأن المسجد هو الذي يعلم الناس الدين، وينظم سلوكهم، ويبني شخصية الإنسان، ويعزز الجانب التربوي، مشيرا إلى أن افتتاح مسجد المحسنة نايفة دحام الفايز يتزامن مع ذكرى فتح مكة، ومع بداية الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وهذا يدلل على دخول الناس أفواجا في الإسلام بكل زمان.


كما أشار إلى أننا في الأردن دائمًا ننعم ببناء المساجد وعمارتها ماديًا ومعنويًا، والدولة منذ تأسيسها عام 1921، وحتى يومنا هذا، وهي تدعم المساجد، وتحث عليها، في ظل قيادة هاشمية تُعنى بدعم المساجد وعمارتها ورعاياتها.


من جهته، قال مدير مكتب أوقاف لواء الجيزة، الشيخ صالح الزبن، إن وزارة الأوقاف تدرك تماما أثر بناء المساجد لدى المجتمع، من حيث الأبعاد الدينية والاجتماعية، فضلا عن أثرها في تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد، ما يدفعها دائما إلى التشجيع على بناء المساجد وإعمارها ماديا ومعنويا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202310144931606581436

أنشطة رمضانية متنوعة في مراكز شبابية بجرش

w

اختتام فعاليات البطولة الوطنية لبناء وبرمجة روبوت السومو

420236233258310500691

"أوقاف إربد الأولى" تعقد مجلسها العلمي الثالث

الأمن العام

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة حدث في جرش

Background

"أوقاف مأدبا" تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

1

الأمن: لم تُسجل لدى البحث الجنائي أية قضية لسرقة حليب من داخل مول

أخبار متعلقة
M63A2982

مندوبا عن الملك .. وزير الأوقاف يرعى انطلاق المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن وتلاوته - صور

WhatsApp Image 2023-03-27 at 3.52.51 PM

الفراية: الأردن بذل جهودا فاقت إمكاناته للتعامل مع اللاجئين السوريين

mansaf-jordanian-food

"المنسف" رفيق الأردنيين في أول أيام رمضان

مسجد

الأوقاف تعلن تأمين جميع المساجد بقُراء وشيوخ لأداء صلاة التراويح

FrLmBSAWYAIOXBN

ولي العهد يتابع جانبا من مجريات تمرين "درع الأردن" - صور

تعريف_ميزان_روبرفال

المواصفات: خطة لتكثيف الرقابة على الأسواق في رمضان