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الثلاثاء، 04-04-2023 02:14 م

انخفاض أسعار عمرة رمضان براً في الأردن إلى 320 دينار خلال الـ10 الأواسط و370 في الاواخر

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي  - قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر ممثل شركات الحج والعمرة عصام الشاعر إن أسعار العمرة برا خلال شهر رمضان شهدت انخفاضاً بسبب قلة الاقبال.

وبيّن الشاعر لـ " الوكيل الإخباري" أن السعر خلال الـ 10 ايام الاواسط من  300- 320 دينار، وخلال الـ 10 الأواخر سيترواح من  350 -370 دينارا.

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وبين أن النقل جميع المعتمرين يتم بواسطة حافلات VIP ووفقا لأفضل الخدمات. 

وأضاف أن الاقبال على اداء العمرة دون ما هو متوقع، مضيفاً ان الاقبال قد يزيد خلال الأيام القادمة من الشهر. 

وتوقع أن يؤدي مناسك العمرة خلال الشهر الكريم من 25 ألف معتمرا فقط.

 




 

 


 

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