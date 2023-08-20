انخفاض أسعار لحوم "الروماني" دينار.. واستقرار "البلدي"

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار كيلو اللحوم الحمراء للخراف الرومانية بواقع دينار واحد لتصل إلى 7 دنانير مع استقرار في أسعار لحوم الخراف البلدية، وفق ما أفاد به رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت.

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وقال الكواليت لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الكيلو من اللحوم الرومانية يباع اليوم بين 7-7.5 دنانير، فيما يباع الكيلو للبلدي بين 9-13 دينار وذلك بحسب الحجم والعمر للخروف وخاصة الخراف الصغيرة "الرمسي".



وأضاف أن إقبال المواطنين على شراء اللحوم خلال الفترة الحالية بين جيد إلى متوسط وذلك بسبب المناسبات وارتفاع الطلب خلال عطلة نهاية الأسبوع في فصل الصيف.



وأشار الكواليت إلى تفاوت في أسعار بيع اللحوم للمواطنين بين العاصمة عمّان وباقي المحافظات، لافتا إلى أن الفروقات ليست كبيرة.