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الأحد، 23-07-2023 08:59 م

مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت والمركز الوطني للبحوث الزراعية

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الوكيل الإخباري - وقع رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتحقيق التعاون بين الطرفين في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية، وتطوير البحث العلمي في القطاع الزراعي والابتكار والريادة.

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وأعرب نصير عن تقديره لهذا التعاون الذي يمثل خطوة جديدة في مجال دعم البحوث العلمية والابتكار والريادة، في الوقت الذي يواجه فيه الأردن تحديات عديدة، نتيجة التغيرات المناخية كشح الموارد المائية والاحتياج المتزايد للموارد الزراعية، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال المذكرة توجيه الجهود لمعالجة هذه التحديات والمساهمة في تحسين الإنتاجية من خلال تطوير آليات البحث العلمي.


وأضاف أن الجامعة تتطلع لمشاركة المعرفة والخبرات من خلال أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة، بحيث تقدم المشاريع والأفكار الريادية للمركز وطرح الحلول للمشاكل التي تواجه المشاريع التي يعمل المركز على تنفيذها عبر حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية المتوفرة لديه، والتي تعد أول حاضنة ابتكار زراعي على مستوى المنطقة، إضافة إلى مواءمة الأفكار والحلول مع مركز بحوث البيئة والمياه والطاقة في الجامعة.


من جهته، بين حداد أهمية التعاون مع الجامعة في تعزيز وتطوير آليات البحث العلمي من خلال مد جسور التعاون، مؤكدا أن المذكرة ستمكن باحثي المركز والأكاديميين من إعداد مشاريع مشتركة، لما لها من انعكاس واضح على القطاع الزراعي بما يخدم التنمية الزراعية الشاملة.


وأشار إلى محور التحديث الاقتصادي الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني جل اهتمامه، والذي يتطلب توظيف التكنولوجيا الحديثة وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

 




 

 


 

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