تفعيل الهوية الرقمية بمكاتب بريدية في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة البريد الأردني تركيب وتشغيل المزيد من الأجهزة التي تقدم خدمة بصمة العين لتفعيل الهوية الرقمية لتطبيق "سند" الحكومي مجانا، في عدد من المكاتب البريدية بمحافظات المملكة.

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وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الأحد، جرى تركيب الأجهزة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة" ايرس جارد" في محافظات: العقبة ومعان والكرك وعجلون والعاصمة، إضافة الى عدد آخر من المكاتب البريدية في المحافظات؛ تسهيلا على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية والعديد من الميزات التي يوفرها تطبيق "سند"، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت والمال على طالب الخدمة ودون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية.



وأوضح البيان أن المكاتب الجديدة هي: مكتب بريد طارق، مكتب بريد وسط البلد، مكتب بريد جبل الحسين، مكتب بريد العبدلي/ العاصمة، مكتب بريد عنجرة / عجلون، مكتب بريد الخالدية / المفرق، مكتب بريد الأزرق الشمالي/ الزرقاء، مكتب بريد الهاشمية / الزرقاء، مكتب بريد الطفيلة المركزي / الطفيلة، مكتب بريد عين البيضا / الطفيلة، مكتب بريد وادي موسى/ معان، مكتب بريد معان المركزي/ معان، مكتب بريد أيل / معان، مكتب بريد الطيبة/ معان، مكتب بريد القويرة / العقبة، مكتب بريد العقبة / العقبة، مكتب بريد الكرك المركزي، مكتب بريد القصر، مكتب بريد الثنية.