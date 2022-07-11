انخفاض المؤمّن عليهم 16 الفا في 10 أيام بالضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية " موسى الصبيحي " ان عدد المؤمّن عليهم بالضمان الاجتماعي انخفض 16 ألفاً خلال 10 أيام فقط ، متسائلا عن الأسباب.وكتب الصبيحي عبر صفحته على فيسبوك : أعلنت مؤسسة الضمان في بيان صحفي أصدرته قبل أسبوع أن عدد المؤمّن عليهم الفعّالين وصل حتى نهاية الشهر الماضي إلى مليون و (453) ألف مؤمّنٍ عليه، وقالت بأن عددهم ارتفع بنسبة (7.3%) عن العام الماضي.وأضاف الصبيحي : إلى هنا والأمر جيد، لكن اللافت أن عدد المؤمّن عليهم الفعّالين انخفض خلال عشرة أيام فقط من (1.453) مليون إلى (1.437) مليون أي بمقدار (16) ألف مؤمّن عليه وبنسبة انخفاض بلغت (1.1%) وهو انخفاض كبير خلال مدة قصيرة جداً لم تتجاوز عشرة أيام.. وتابع : ربما يكون لديّ تفسير لهذا الانخفاض الكبير والسريع والمفاجئ، لكنني أوجّه سؤالي لمدير عام الضمان للإجابة عن أسباب هذا الانخفاض في عدد المؤمّن عليهم الفعّالين.. وما تفسيره لذلك.؟!