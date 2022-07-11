الإثنين 11-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحجاج الأردنيون ينهون مناسكهم في الديار المقدسة

أول جريمة خلال العيد .. شخص يقتل آخر طعناً في عمان

الصحة السعودية تعلن عدد الإصابات بكورونا المكتشفة خلال موسم الحج

سويسرا تكشف عن قيمة الأصول الروسية المجمدة

نداء شرارة تغني بالفلسطيني " يا طير الطاير"

السعودية.. هدية من الملك سلمان للحجاج المغادرين

البنك المركزي: 2.2 مليون عدد زوار الأردن خلال 5 أشهر

تدهور صهريج نضح على جسر المدينة الرياضية

وفيات الإثنين 11-7-2022

انخفاض أسعار النفط عالميا

الإثنين، 11-07-2022 11:44 ص

انخفاض المؤمّن عليهم 16 الفا في 10 أيام بالضمان الاجتماعي

image


الوكيل الاخباري- قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية " موسى الصبيحي " ان عدد المؤمّن عليهم بالضمان الاجتماعي انخفض 16 ألفاً خلال 10 أيام فقط ، متسائلا عن الأسباب.اضافة اعلان


وكتب الصبيحي عبر صفحته على فيسبوك :  أعلنت مؤسسة الضمان في بيان صحفي أصدرته قبل أسبوع أن عدد المؤمّن عليهم الفعّالين وصل حتى نهاية الشهر الماضي إلى مليون و (453) ألف مؤمّنٍ عليه، وقالت بأن عددهم ارتفع بنسبة (7.3%) عن العام الماضي.

وأضاف الصبيحي : إلى هنا والأمر جيد، لكن اللافت أن عدد المؤمّن عليهم الفعّالين انخفض خلال عشرة أيام فقط من (1.453) مليون إلى (1.437) مليون أي بمقدار (16) ألف مؤمّن عليه وبنسبة انخفاض بلغت (1.1%) وهو انخفاض كبير خلال مدة قصيرة جداً لم تتجاوز عشرة أيام.. وتابع : ربما يكون لديّ تفسير لهذا الانخفاض الكبير والسريع والمفاجئ، لكنني أوجّه سؤالي لمدير عام الضمان للإجابة عن أسباب هذا الانخفاض في عدد المؤمّن عليهم الفعّالين.. وما تفسيره لذلك.؟!

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e0da9ecf-الحج-1-1536x864

الحجاج الأردنيون ينهون مناسكهم في الديار المقدسة

720224152045952264684

أول جريمة خلال العيد .. شخص يقتل آخر طعناً في عمان

62cbf097a1c29

البنك المركزي: 2.2 مليون عدد زوار الأردن خلال 5 أشهر

d002406e-cfb8-41fe-8b07-8fdf26d7b0a1

تدهور صهريج نضح على جسر المدينة الرياضية

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

بلدية إربد ترفع 1000 طن من النفايات ليلة الوقفة

62cbe18bb5434 (1)

قطاع الألبسة: ضعف القوة الشرائية في عيد الأضحى سيؤثر على موسم الشتاء

أخبار متعلقة
6202215164644748009193

هام للمتقاعدين ... الزيادة المُقترحة على الرواتب لا تشمل تقاعد الشيخوخة - تفاصيل

0L5A0247

العمل: 25 ألف فرصة عمل متوفرة حاليا على منصة تشغيل