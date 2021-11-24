انخفاض عدد العاملين في البنوك العاملة بالمملكة

الوكيل الإخباري– كشف تقرير لجمعية البنوك في الأردن، عن انخفاض عدد العاملين في البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 0,9%.



ووفق التقرير ، يبلغ عدد العاملين في البنوك العاملة في الأردن، 21003 حتى نهاية العام الماضي 2020، مقابل 21192 عاملاً وعاملة في العام 2019.



وتوزع العاملون في البنوك كالآتي:



15644 عاملاً وعاملة في البنوك التجارية الأردنية



4379 عاملاً وعاملة في البنوك الإسلامية



980 عاملاً وعاملة في البنوك التجارية الأجنبية العاملة بالأردن



وفي السياق، يكشف التقرير أن نسبة العاملات الإناث في البنوك الأردنية 35،2% من إجمالي العاملين حتى نهاية 2020.



وتوزعت عمالة الإناث في البنوك بنحو 39% في البنوك التجارية، و20% في البنوك الاسلامية، و37% في البنوك الأجنبية.

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