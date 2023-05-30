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الثلاثاء، 30-05-2023 04:21 م

انخفاض مبيعات السولار في الأردن 16% في الثلث الأول من 2023

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الوكيل الإخباري - انخفضت مبيعات مادة السولار في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 16%؛ لتسجل 589 مليون لتر، مقارنة مع 698 مليون لتر للفترة ذاتها من عام 2022، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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وانخفضت مبيعات مادة الكاز، بنسبة 8%، في الثلث الأول من 2023، لتسجل 65 مليون لتر، مقارنة مع 71 مليون لتر، للفترة ذاتها من العام الماضي.


وكذلك انخفضت مبيعات مادة البنزين (أوكتان 95)، في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 4%؛ لتصل إلى 46 مليون لتر، مقارنة مع 48 مليون لتر في الثلث الأول من العام الماضي.


أما مبيعات مادة البنزين (أوكتان 90)، فارتفعت بنسبة 2% حتى نهاية نيسان الماضي، مسجلة 570 مليون لتر، مقارنة مع 560 مليون لتر بيعت خلال الفترة ذاتها من عام 2022.


 




 

 


 

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