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الأربعاء، 22-06-2022 10:45 م

انطلاق المؤتمر السنوي لاتحاد الجامعات المتوسطية بالجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الأربعاء، في الجامعة الأردنية أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد الجامعات المتوسطية، الذي ينظمه الاتحاد بالتعاون مع الجامعة، بحضور رؤساء جامعات من البلدان المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، إضافة لممثلين عن المنظمات الشريكة.

وافتتح رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات مندوبًا عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس فعاليات المؤتمر الذي يستمر يومين، ويناقش قضايا اكاديمية.

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