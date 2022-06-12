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الأحد، 12-06-2022 07:01 م

الأردنية تشارك في ندوة الأرشيفات الوطنية في الدول الإسلامية بالرياض

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الوكيل الاخباري - شاركت الجامعة الأردنية في أعمال الندوة العلمية التي نظّمها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية بالرياض، تحت عنوان: "الأرشيفات الوطنية في الدول الإسلامية؛ التجارب المميزة والتوجّهات المستقبلية".

وشارك نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية مدير مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام، الدكتور سلامة النعيمات، في الندوة، التي نظمت أخيرا بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي والمجلس الدولي للأرشيف، الى جانب ممثلين من دول عرببة وإسلامية وعالمية.

وقالت الجامعة، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الدكتور النعيمات قدم خلال الندوة ورقة عمل بعنوان: "مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام: الأرشفة من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني واقع وطموح"، عرض خلالها لدور مركز الوثائق في حفظ التاريخ والإرث الإسلامي والعربي العريق.

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