انطلاق بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم في العاصمة

الوكيل الإخباري - انطلقت في مديرية شباب محافظة العاصمة مساء أمس الأربعاء، فعاليات منافسات بطولة الشباب الرمضانية؛ خماسيات كرة القدم للفرق الشعبية للعام الحالي.

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ووفقا لبيان المديرية اليوم الخميس، تنظم البطولة وزارة الشباب ضمن فعاليات رمضانيات خلال الفترة 13 آذار الحالي إلى 4 نيسان المقبل، بمشاركة شبابية واسعة ضمن الفئة العمرية من 17 إلى 45 عاما.



وتتضمن منافسات البطولة الدور الأول من 13 إلى 26 الشهر الحالي، والدور الثاني على مستوى ألوية المحافظة من 30 آذار الحالي إلى 4 نيسان المقبل، بنظام خروج المغلوب من المباراة.



وقال مدير شباب العاصمة أنس القضاة، إن البطولة تهدف إلى تعزيز انتماء الشباب لوطنهم وللقيادة الهاشمية، وصقل شخصيتهم جسدياً وعقليا، واستثمار أوقات فراغ الشباب واستقطاب أكبر عدد منهم للمشاركة في الأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب.



ويشارك في البطولة هذا العام 137 فريقا في جميع ألوية العاصمة بواقع 139 مباراة و1776 لاعبا ومدربا وإداريا.