وزارة الشباب تطلق برنامج التأهيل الوظيفي للالتحاق في قطاع الطيران

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الشباب، بالتعاون مع منظمة أميديست، وبدعم من شركة بوينج، اليوم الأحد، النسخة الثانية من برنامج "التأهيل الوظيفي للالتحاق في قطاع الطيران".

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ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب الأردني ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاما بالمهارات اللازمة للالتحاق في قطاع الطيران المحلي المتنامي.



وأكد أمين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور، بحضور ممثلين عن هيئة تنظيم قطاع الطيران، ومجموعة المطار الدولي والملكية الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، حرص الوزارة على ترجمة التوجهات الملكية في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة الاقتصادية من خلال محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب في التمكين الاقتصادي، وما ينبثق عنها من برامج تعنى بتنمية مهارات الشباب بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل.



وبين الجبور أهمية برنامج تمكين الشباب من الالتحاق الوظيفي في قطاع الطيران باعتباره قطاعا حيويا.



من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق التجاري لشركة بوينج في الشرق الأوسط، عمر عريقات إن "شركة بوينج والخطوط الجوية الملكية الأردنية في معرض دبي العالمي للطيران العام الماضي أعلنت عن طلب لشراء 4 طائرات إضافية من طراز 787-9 دريملاينر، ونشهد مع استمرار الناقل الوطني في توسيع وتحديث أسطوله وشبكة خطوطه، طلبا متزايدا على محترفي الطيران ذوي المهارات العالية في الأردن، حيث يلعب برنامج التأهيل الوظيفي للالتحاق في قطاع الطيران الذي دخل الآن عامه الثاني، دوراً حاسماً في تحقيق هذا الهدف".



بدورها، أكدّت المدير القطري لأميديست في الأردن، نور الرشيد إن أميديست ملتزمة بتصميم وتنفيذ برامج شاملة ومتجاوبة، كبرنامج التأهيل الوظيفي للالتحاق في القطاع الجوّي، مؤكدة أهمية تعزيز التفكير الإبداعي، والقدرة على التكيف، والمهارات التقنية وحل المشكلات التي تعد أساسية للشباب الراغبين في الانضمام إلى قطاع الطيران.



وتتضمن فعاليات البرنامج تنفيذ 200 ساعة تدريبية بمختلف المهارات اللازمة للالتحاق بقطاع الطيران كمهارات اللغة الإنجليزية والمهارات الأساسية الوظيفية والرقمية، حيث سيخضع المشاركون لتدريب متخصص لتلبية المتطلبات الخاصة بالقطاع، وسينفذ بالتعاون مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية.



يشار إلى أن النسخة الأولى للبرنامج التي جرى تنفيذها على مدار 6 أشهر خلال العام الماضي، شارك فيها 54 شاباً وشابة، وحقق خريجو البرنامج نتائج ملموسة، وحصلوا على فرص التدريب الداخلي ومقابلات العمل في قطاع الطيران المحلي.