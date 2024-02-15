وزير الأوقاف: لا نتوقع أي عوائق أمام حجاج عرب 48 العام الحالي

الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إنه لا يتوقع أن تكون هناك عوائق أمام حجاج عرب 48.

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وأضاف الخلايلة ردا على سؤال للوكيل الإخباري، اليوم الخميس، إن حجاج عرب 48 سيحجون العام الحالي عن طريق الجو من خلال مطار الملكة علياء الدولي وجزء منهم عن طريق البر من خلال الأراضي الأردنية.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بإصدار تصاريح الحج الخاصة بهم خلال الفترة المقبلة تمهيدا لتسليمها لهم واستكمال الإجراءات المتعلقة بهم.

يشار إلى أن حصة حجاج عرب 48 للعام الحالي بلغت 4500 حاجا وحاجة.