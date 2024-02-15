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الخميس، 15-02-2024 06:37 م

الأردن وفلسطين يتفقان على رفع قدرة محطة الرامة إلى 132 كيلو فولط

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الوكيل الإخباري - وقع الأردن وفلسطين الخميس، اتفاقية تعزيز الربط الكهربائي المشترك لزيادة قدرة محطة الرامة الكهربائية وبما يعزز موثوقية واعتمادية تزويد فلسطين بالطاقة الكهربائية.اضافة اعلان


وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، وعن الجانب الفلسطيني رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني ظافر ملحم، والأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام.

وناقش الجانبان، تأسيس الربط الكهربائي على جهد 132 كيلو فولط، والذي سيسهم في زيادة الاستطاعة الكهربائية المزودة إلى الجانب الفلسطيني، وبما يعزز توفير كميات أكبر من الطاقة الكهربائية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة خيارات الربط على جهد 132 كيلو فولط، و400 كيلو فولط ووضع خطة العمل اللازمة لذلك.

وكان الجانبان وقعا في آب 2006، اتفاقية تزويد طاقة كهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة كهرباء محافظة القدس، لتزويد الأحمال الكهربائية التابعة لشركة كهرباء محافظة القدس بقدرة كهربائية (20 – 30) ميغا واط من خلال محطة تحويل السويمة.

كما وقع الجانبان في التاسع من أيار 2021 اتفاقية المرحلة الأولى لمحطة تحويل الرامة بمحول 80 ميغا فولط ساعة، لرفع قدرة تصدير الطاقة الكهربائية إلى أحمال شركة كهرباء محافظة القدس إلى 80 ميغا واط، وتم البدء بتصدير الطاقة الكهربائية منتصف شهر تموز من عام 2022.

 




 

 


 

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