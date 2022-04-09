انطلاق دورة تلاوة ومسابقة لحفظ القرآن الكريم بإربد

الوكيل الاخباري - انطلقت في مركز شابات المزار الشمالي التابع لمديرية شباب إربد اليوم السبت، فعاليات دورة تلاوة ومسابقة لحفظ القرآن الكريم، بمشاركة 20 شابة.



وقالت مشرفة الدورة الواعظة ملاك الجراح، إن الدورة التي تستمر حتى 20 الشهر الحالي، تهدف إلى تعليم المشاركات من أعضاء المركز، أحكام الشريعة الإسلامية، وتحسين مقدرتهن على قراءة القرآن الكريم وإجادة تلاوته، وإدراك معاني الآيات الكريمة.

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