الأربعاء 16-03-2022
الوكيل الاخباري

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إربد : ورشة تدريبية بعنوان أثر الحركة الكشفية في تنمية القيادة

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الأربعاء، 16-03-2022 09:39 م

إربد : ورشة تدريبية بعنوان أثر الحركة الكشفية في تنمية القيادة

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات المزار الشمالي التابع لمديرية شباب إربد اليوم الأربعاء، ورشة عمل تدريبية بعنوان "أثر الحركة الكشفية في تنمية القيادة"، وذلك بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية من 14- 17 عاما.

وتحدث المدرب حذيفة الطلافحة خلال الورشة عن الحركة الكشفية ومبادئها وأهدافها واهتمامها بالشباب، مبينا أن المشاركة بالفعاليات المختلفة تعمل على إكساب الفرد مهارات حياتية جديدة في اتخاذ القرار وصناعته.

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