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السبت، 19-03-2022 06:48 م

محاضرة حول ذكرى معركة الكرامة بمركز شابات الطيبة

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الوكيل الاخباري - نظم مركز "شابات الطيبة"، اليوم السبت، محاضرة بعنوان"معركة الكرامة - أيام خالدة في سجل الشرف والمجد والبطولة "، بمشاركة 20 فتاة من أعضاء المركز.

وعرضت المحاضرة عائشة عذاربة، لتاريخ معركة الكرامة والظروف المحلية والإقليمية التي بدأت معها المعركة، وأسبابها ونتائجها التي أفضت إلى النصر المشرف لبواسل الجيش العربي بقيادة جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

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