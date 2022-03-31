دورة تدريبية متخصصة في عمل الحرف اليدوية بإربد

الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب وشابات كفر الما التابع لمديرية شباب إربد اليوم، دورة تدريبية متخصصة في عمل الحرف اليدوية، وذلك بمشاركة 15 مشاركا ومشاركة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من 12- 15 عاما.



وخلال الدورة تحدثت المدربة هديل الملاح حول كيفية عمل الأشغال اليدوية البسيطة وكيفية الإستفادة من بعض المعادن والمواد البلاستيكية والورق والكرتون والزجاج وإعادة صناعتها من جديد في المنزل وكيفية الإستفادة منها بدلا من التخلص منها.

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